救護車路口撞轎車 一衝粥店一毀休旅車

2019-04-27 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市大里區益民路與大明路口，在今晨4時14分，發生一輛民間救護車與白色轎車擦撞的車禍，轎車失控衝進對向粥品店，撞毀粥品店內爐具等，並撞倒停在店前方機車，救護車當時沒有載送病患，先撞毀路旁水泥柱，並波及路邊停放的休旅車，這場車禍除了造成民間救護車與白色轎車車身受損，也造成蕭姓轎車男駕駛、坐在救護車右前乘客座的曾姓男子輕傷，經消防局人員協助送醫就診。

警方調查，台中市大里區益民路與大明路口，兩向路口分別為閃紅、閃黃燈，一輛民間救護車在今晨4時14分許行經大里區大明路，正準備通過益民路口，與一輛行經益民路、正準備通過同一路口的白色轎車在路口相撞。

警方查出，由於車禍撞擊力強大，白色轎車失控衝進對向粥品店，店內的爐具被撞得東倒西歪，並撞倒停在店前方機車，白色轎車右側全毀，擋風玻璃碎裂，救護車是準備到醫院接送病患，也失控先撞上路旁水泥柱，並波及路邊停放的休旅車。

粥店業者表示，聽到撞擊聲後趕緊下樓查看，發現覺得很無奈；遭波及的白色休旅車駕駛經警通知也趕到現場，查看愛車車尾遭受撞擊，造成板金凹陷，非常心疼。