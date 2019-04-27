泰感激！手機無法開鎖 警用這招查出號碼通知失主

2019-04-27 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



中和警分局警備隊4月初有民眾報案，表示在中和區景平路461巷口拾獲手機，但是手機設有按鍵鎖，並且一直收到泰文line訊息，可能是手機主人心急想要尋回手機，但手機設有密碼鎖，一時之間也無法解開回撥給發line的人。

當時擔任值班勤務巡佐朱世棟和警員宋妤姍接獲民眾拾獲手機後，先檢視手機是蘋果iPhone型號，確認無法開啟手機密碼鎖後，巡佐朱世棟急中生智，以該手機撥打警察局110緊急電話，再請警局查看該手機號碼，由警員宋妤姍撥打該門號公司客服電話，請其代為聯絡手機失主前來認領，在失主遺失不到一小時內，警方就立即聯絡到手機主人。

失主原來是泰籍人士斐女（40歲），遠從泰國嫁來台灣的新住民，斐女由其先生陪同前來認領，原本已不抱太大希望能找回自己手機，在手機鎖碼與SIM卡內號顯示不清的情況下，警方還能迅速通知到她前來認領，對於警方細膩的協尋態度大為讚賞，離去前仍不斷的對警方表達感謝之意，直呼台灣的警察真厲害。