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日職／王柏融扛第三棒 迎戰軟銀千賀滉大火球

65歲男餐敘後走路回家體力不濟 深夜坐路邊遇好心警

2019-04-27 12:01聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市65歲的張姓男子昨天深夜被發現倒在龍潭區龍城路一旁的產業道路，龍潭警分局聖亭派出所接獲報案趕往處理，到現場發現老人家獨自蹲坐在路旁的水溝旁，員警上前關心並問他住家地址，只見他搖頭遲遲無法表達身分及住所。警方用電腦人臉辨識系統查出他的身分，但聯絡不上家屬，最後只好開車送他回家確保安全。

龍潭分局聖亭派出所長李岳昇、警員雷紫涵看見老先生一個人坐在夜深的路邊，當下場景讓人鼻酸，因為老翁可能是體力耗盡，不知道走了多久，員警看見他的時候汗水濕透了衣服，攙扶他起身可以感覺體力不濟的身子在搖晃，警方到附近便利商店買飲料水先給他解渴補充點體力，同時安撫他的情緒。

員警用電腦人臉辨識系統比對後，確認老翁身分，並跟據他說的住家電話撥號碼卻無人接聽，他記不清楚其他親友的電。警方擔心他留在街上會發生意外，於是開著巡邏車依電腦資料紀錄的住址將老翁平安載送返家。

老先生住在警方找到他地點3公里外，昨天中午獨自外出至龍潭市區與友人聚餐，到了傍晚步行返家，惟因突然身體不適，加上體力不支無法正常行走而在路旁休息，但卻遲遲沒有遇到好心路人經過協助，自己又沒有使用行動電話，在求助無門的情況下幸好遇到警方及時的協助。

家屬表示 ，老翁從中午出門後就遲未返家，正準備出門前往派出所報案時，就看到了警車慢慢駛入住家巷內，警方扶著長者下車讓他平安回家，家屬再三道謝。

警方好人做到底送長者回家。記者鄭國樑／翻攝
警方好人做到底送長者回家。記者鄭國樑／翻攝
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