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男債務纏身割腕輕生 昔日游泳教練健將任警救回一命

2019-04-27 11:50聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市陳男疑因債務纏身，彰化家人聯繫不上報警，台中市警方接獲彰化分局通報，啟動定位同心圓搜尋，果真在一輛車內發現躺在駕駛座上的陳男，陳左手腕鮮血直流，失血過多失溫不停顫抖，警員顏家彬曾任游泳教練，受過合格的急救訓練，立即對陳男手腕進行加壓止血、將手抬高於心臟，並蓋外套給於保暖，救護車馳抵男子送醫，所幸無礙。

台中市警局第二分局本周二接獲彰化分局轉報，家屬聯繫不上有輕生念頭的陳姓男子(40歲)，經警方第一次定位在英才路附近，但不見陳男蹤影，第二次定位鎖定篤行路附近，文正所員警顏家彬、余苓茹立即前往，果真在車內發現躺在駕駛座上的陳男，但員警在外呼喊，陳男都沒有回應。

警方開門驚見陳男的左手腕與駕駛座椅都沾滿鮮血，且疑似失血過多，身體顫抖冒冷汗、嘴唇發白，警員顏家彬立即直接加壓陳男手腕傷口止血，並將手托高於心臟，拿外套給予保溫，靜待消防隊救護人員到場後續處理，幸好送醫後陳男的生命狀況穩定。

澎湖人的警員顏家彬(30歲)，從警前任職7年游泳教練，受過合格的急救訓練課程，在危急的情況下才能馬上協助處理陳男傷勢；而這不是顏員第一次救人，上月轄區徐男身體不適全裸倒地，飼養犬隻不停吠叫，有養狗經驗的顏判斷毛小孩是發出低鳴求救聲，經家屬同意破門，救回徐男一命。

顏家彬說，以前擔任游泳教練可以救人，但覺得從警「可以幫助更多人」，因此報考105年警察特考班；文正所副所長陳兆鉮肯定，顏家彬上班很有熱忱，見到長輩進派出所會主動上前關心，也積極協助同仁辦案，相當可貴。

警員顏家彬曾任游泳教練救人，認為從警「可以幫助更多人」，因此報考105年警察特考...
警員顏家彬曾任游泳教練救人，認為從警「可以幫助更多人」，因此報考105年警察特考班。記者林佩均／翻攝
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陳男在車內輕生，左手腕鮮血直流，警員顏家彬立即加壓陳男手腕傷口止血，並將手托高於...
陳男在車內輕生，左手腕鮮血直流，警員顏家彬立即加壓陳男手腕傷口止血，並將手托高於心臟，拿外套給予保溫。記者林佩均／翻攝
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陳男在車內輕生，左手腕鮮血直流，警員顏家彬立即加壓陳男手腕傷口止血，並將手托高於...
陳男在車內輕生，左手腕鮮血直流，警員顏家彬立即加壓陳男手腕傷口止血，並將手托高於心臟，拿外套給予保溫。記者林佩均／翻攝
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