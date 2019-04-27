遺失手機憂誤了毛小孩送養 警定位即時尋獲浪媽好感激

2019-04-27 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



長年從事流浪動物救援與送養義工的黃姓浪媽，本月底要將一隻毛小孩送養出國，檢疫報告資料都存在手機，外出時卻不慎遺失手機，擔心因此斷送毛小孩的幸福，心急如焚。警方詢問黃女手機廠牌後，以定位方式尋獲手機。黃女感謝警方幫忙，親筆寫信「您們辦案的認真，親民態度，讓我非常感動」，並送上一罐日月潭的台茶18號紅茶與警分享。

本周一晚上7時許，黃女到台中市警局第三分局正義所報案，心急訴說，在南屯區忠孝夜市買完晚餐才發現手機遺失，沿路尋找都沒有發現，因手機內有本月底要送毛小孩出國送養的相關資料，眼看日期將近，補辦流浪狗檢疫報告一定來不及，希望警方協助找回手機。

原來黃女長期從事流浪狗救援與送養義工，是毛小孩眼中的「浪媽」，手機裡滿是毛孩們的照片及相關資料，近期有1隻毛小孩要送養出國，重要的檢疫報告及收養人資料全在手機裡，焦急的黃女，深怕因此耽誤毛孩找到幸福的家。

員警詢問黃女遺失的手機廠牌，進行手機定位，4名員警前往定位地點搜尋，晚上9時許在東光園路住家周邊，發現黃女手機完好無缺，黃女拿到手機後再三感謝。