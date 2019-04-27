外籍女藉觀光來台賣淫 北市警掃蕩萬華巷弄

2019-04-27 09:03 中央社 台北27日電



台北市警察局發現近期有不少外籍女子以觀光名義來台後，實則從事色情交易，並藏身在萬華區。萬華警分局今晨規劃大掃蕩，針對康定路巷弄內搜查，逮捕外籍賣淫女子，訊後送辦。

北市警局近期要求各分局執行「掃黃專案」，萬華分局長張隆興表示，自12日上任後，要求全面掃蕩轄區內的色情交易地點，發現近期有不少外籍女子以觀光旅遊名義來台後，在萬華區康定路巷弄內，以私娼站壁從事色情交易，今晨規劃擴大臨檢勤務。

他說，除原先取締私娼及拉客專案勤務外，也針對康定路的鑽石大樓周邊巷弄規劃制服、便衣刑警強化取締私娼，經掃蕩後，巷弄內未再發現有外籍賣淫女子逗留。

萬華警分局統計，自12日以來，查獲22名私娼，其中包含中國籍10人、越南籍5人等；日前也在昆明街某日租套房查獲應召站負責人、嫖客及應召女等5人，其中4名應召女皆是從泰國來台觀光的女子；3月間，也破獲漢口街某旅館的應召站，逮捕負責人、嫖客及應召女等28人，其中18名應召女是從泰國來台觀光的女子。

警方說，持觀光簽證的外籍女子來台賣淫，訊後依社會秩序維護法裁處後，並把人移送內政部移民署辦理遣送；也會持續執行「掃黃專案」，加強取締私娼、應召站及媒介色情等狀況。