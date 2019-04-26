佛具店老闆遭陌生男子持刀捅腹 傷口深達7公分送醫急救

2019-04-26 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



台北市民生東路三段某藝品店張姓老闆，今晚8點左右被陌生男子持刀捅腹，傷口至少深達7公分。圖／擷自Google Maps 分享 facebook

台北市中山區民生東路三段某佛具店張姓老闆，今天晚上8點左右被陌生男子持刀捅腹，傷口至少深達7公分，張姓老闆當下意識清楚，送醫急救中，警方調閱監視器已鎖定涉案男子，全力追緝中。

據了解，涉案人今天晚上到佛具店要借電話，但張姓老闆認為涉案人言語不清，疑似有精神疾病拒借，才遭涉案人持小刀突襲，目前醫院啟動緊急救護小組救治張姓老闆，警方正全力追捕涉案人。

台北市民生東路三段某佛具店張姓老闆，今天晚上8時許突遭陌生男子持刀捅腹。記者蔡翼謙／攝影 分享 facebook