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男子溺斃仙女瀑布 警從3跡象研判可能輕生

2019-04-26 17:59聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市太平區仙女瀑布今天驚傳有1名男子溺斃，警方查出，死者為設籍太平的48歲吳姓男子，從事屠宰業，並從死者衣物、刀具擺放整齊、旁邊石頭上刻上「多活11天」等字句，以及腳部縛以裝有石頭的旅行袋等3跡象，初步研判輕生可能性居高，警方將調閱附近路口監視器，釐清死因。

警方說，太平區仙女瀑布看似淺，但最深處有七、八公尺，因溪水冰涼，熱身不夠很容易抽筋，已被台中市政府危險水域，且必須下探陡坡才能抵達，並未對外開放，台中市政府已在陡坡旁豎立警告標示，台中市消防局也已拉起封鎖線，禁止民眾從陡坡下探仙女瀑布。

台中市消防局說明，消防局在今天上午11點40分接獲報案，太平區仙女瀑布有人溺水，在中午12點19分接觸到報案人，會同到場的警方下探瀑布搜尋，發現1名男子仰躺於水面，臉部發黑、肢體僵硬、已明顯死亡，消防員協助將溺斃的男子搬至路面上。

警方調查，死者吳姓男子設籍太平區，長期在新北市板橋工作，男子友人發現其失聯多時，通知家屬，吳男的兄長曾在本月13日到太平分局宏龍派出所報案協尋，警方從死者衣物擺放整齊，並於旁邊石頭刻上多活11天等字句，以及腳部縛以裝有石頭的旅行袋，研判自殺可能性居高。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

警方發現，吳姓男子腳部縛以裝有石頭的旅行袋。圖／警方提供
警方發現，吳姓男子腳部縛以裝有石頭的旅行袋。圖／警方提供
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警方發現，吳姓男子衣物、刀具擺放整齊。圖／警方提供
警方發現，吳姓男子衣物、刀具擺放整齊。圖／警方提供
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台中市太平區仙女瀑布今天傳出男子溺水事件，警消獲報前往尋人，發現男子已明顯死亡。...
台中市太平區仙女瀑布今天傳出男子溺水事件，警消獲報前往尋人，發現男子已明顯死亡。圖／警方提供
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台中市太平區仙女瀑布今天傳出男子溺斃，消防員協助將溺斃的男子搬至路面上。圖／台中...
台中市太平區仙女瀑布今天傳出男子溺斃，消防員協助將溺斃的男子搬至路面上。圖／台中市消防局提供
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台中市太平區仙女瀑布今天傳出男子溺水事件，警消獲報前往尋人，發現男子已明顯死亡。...
台中市太平區仙女瀑布今天傳出男子溺水事件，警消獲報前往尋人，發現男子已明顯死亡。圖／警方提供
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台中市消防員
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