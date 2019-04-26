穿過高牆捎來女兒音訊 8旬母聽了淚流滿面

2019-04-26 17:50 中央社 花蓮縣26日電



母親節即將到來，花蓮監獄女收容人透過錄音問候母親，年近80歲的母親，聽到女兒說「會好好的服刑」時，淚流滿面。

母親節前夕，法務部矯正署花蓮監獄這2天，結合佛教慈濟基金會到收容人弱勢家庭進行關懷訪視。花蓮監獄秘書王恩先還特別錄製了收容人想對媽媽說的話。

王恩先說，萬榮鄉紅葉村的林姓阿嬤，因女兒入監服刑，年近80歲的她要幫忙照顧2名孫子女。因行動不便，且路途遙遠，鮮少到監獄探望，因此他們特別錄製了女兒的聲音送給阿嬤。

「媽，我會好好在監獄服刑」，王恩先說，林姓阿嬤聽到女兒的聲音，頓時淚流滿面，這一幕讓大家都很心酸。阿嬤靠著排荖葉一點一滴拉拔2個孫子女，苦撐等女兒出來。

阿嬤說，女兒結交損友，因毒品案件遭判刑10餘年，服刑後，她接手2名年幼孫子女照顧的重擔。現已80歲了，肢體活動能力也大不如前，現在一家老小只能依靠低收入戶扶助金度日。僅存心中的願望，就是能全家團圓，共享天倫之樂。

陪同的紅葉村呂姓村長代阿嬤請求，希望今年6月以後孫子、孫女國小畢業，能到花蓮監獄面對面探視他們媽媽。花蓮監獄秘書王恩先允諾說，法律不外乎人情，且村長願意交通上幫忙接送，花監將以個案方式處理，協助阿嬤圓夢。

王恩先表示，家人的支持與關心，是收容人安心服刑、悔改向善最大的動力；更是日後出監返家，最踏實的倚靠。矯正署於今年，開始推展收容人高關懷家庭支持相關服務方案，為了就是要凝聚收容人與家人間的情感，強化家庭支持力量，增進收容人社會適應能力。