與時間賽跑 台南護理之家自衛消防應變超逼真

2019-04-26 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



「有火警」台南市南區永春護理之家工作人員模擬火災發生狀況，在極為窘迫的人力及時間內，工作人員應變火災通報、滅火、關門及護理之家住民避難，個個卯足全力，與時間賽跑，不論是戴面罩或滅火都很熟練到位，但也汗流夾背，氣喘如牛。護理之家表示，為了今天的驗證示範觀摩，可是經過一個多月的時間多次演練，也提升自衛消防編組應變能力。

台南市為推動公共場所完成自衛消防編組應變能力驗證，第一階段預訂2020年12月31日前指導所轄工廠、醫院、老人福利機構（長期照顧機構、安養機構）、護理之家、身心障礙福利機構及榮譽國民之家的管理權人需完成自衛消防編組應變能力驗證。

消防局第七大隊今天率先選定永春護理之家進行演練示範觀摩，由各分隊主管及防火管理承辦人邀請轄內醫院、老人福利機構、護理之家、身心障礙場所管理權人到場觀摩，藉著標竿學習，以及同業間驗證演練經驗交流，提升應變能力，保障市民安全。

永春護理之家工作人員模擬火災發生狀況，與火的速度在比賽，在極為窘迫的人力及時間內應變火災通報、對內通報、滅火及關門、護理之家內住民避難，工作人員手腳俐落，動作迅速確實，過程逼真。護理之家指出，事前經過一個多月的時間擬定各項計畫、多次演練，也提升自衛消防編組應變能力。