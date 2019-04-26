意外？板橋地下管線氣爆 水利局：釐清原因及後續責任

2019-04-26 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



3名施工工人遭炸傷，警消在現場處理。記者王騰毅／攝影 分享 facebook 新北市板橋區溪城路一處工地，今上午施工地下管線時發生氣爆，造成下水道人孔蓋爆開，導致3名工人受傷，新北市水利局表示，目前已將受傷工人送醫並派人關懷、慰助，同時配合新北市勞動檢查處進行調查和釐清，盡快找出氣爆原因。

水利局表示，發生氣爆後，新北市消防局已派消防弟兄到現場做災後處理，除了將3位受傷工人分別送到板橋亞東醫院及衛福部雙和醫院，1位送到亞東醫院、2位送到雙和醫院，並派人到醫院進行關懷和慰助，同時，也進行現場火災調查。

目前，水利局會配合勞動檢查處進行氣爆調查和釐清，同時，也跟區公所及溪福里的里長一同對於氣爆周邊有毀損的部分進行調查和後續的賠償，待消防局現場檢查完後，將會進行工地恢復，也讓周邊交通盡快恢復順暢。

對於受傷工人的賠償，水利局表示，在勞工施工項目裡面，對於勞工朋友於工作當中受到損害，一定有規範去協助，水利局這方面會進行督促，城鄉局也會依規承辦，意外慰助部分也會依照規定去做協助。

另外，周邊被波及的商家，水利局會跟新北市城鄉局做確認，釐清是否為人為、自然傷害或外力造成的，由於承包商表示，汙水還未進入空管內，因此，對於所有施工作業是否符合安全規範，像是工人是否抽菸，造成火源而引爆來做調查。

目前，消防局已調現場的監視錄影器，從監視器影像當中來做判斷，對於氣爆後氣體的偵查，以及現場搜尋是否有菸蒂或其他造成火源的施工部分，綜合完後再做最後的判決。原則上，市府會先進行賠償，後續調查氣爆原因後，再來釐清由誰去負擔費用。