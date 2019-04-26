影／板橋下水道氣爆 監視器拍下民眾差點被炸

2019-04-26 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市板橋區篤行路3段與溪城路口氣爆，初步懷疑是下水道沼氣引發事故，爆炸威力造成現場至少2處人孔蓋噴飛，更有1個人孔蓋飛到150公尺外。