「英軍上將」網戀 要婦匯18萬才能娶她

2019-04-26 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市1名婦人半年前透過手機網路社群，結識一名自稱是「英軍上將」陌生人，期間兩人相談甚歡，對方也漸漸掌握其生活及經濟狀況，昨日這名婦人帶著現金來到銀行，打算匯款，好讓愛人能順利「贖身」來台與其廝守終身，所幸行員機警，立刻報警攔阻，成功阻止詐騙騙局，保住婦人畢生積蓄。

昨日中午12時30分許，桃園市蘆竹警分局南崁派出所員警接獲蘆竹區中正路上某銀行行員電話報案後，警員林承翰、簡振哲及吳曉珂等3人立即趕到現場瞭解狀況。原來該名婦人在網路上認識「英軍上將」，兩人相談甚歡，不僅每天噓寒問暖，甚至肉麻詢問「親愛的你愛我嗎」，讓婦人不疑有他，墜入情網。

正當兩人在網上打得火熱，「英軍上將」提出想和婦人結婚，需要一筆經費，更傳來匯款資料，要價人民幣33601元（折合新台幣約18萬元），婦人為愛不顧一切，正準備要將新台幣18萬元現金匯至對方帳戶，與勸阻的行員發生發生爭執，員警才趕到現場了解狀況。

員警隨後耐心聽完婦人的「羅曼史」後，毫不客氣的直指這是場騙局，在3名員警軟硬兼施之下，婦人這才完全清醒，驚覺自己遭到詐騙。而婦人原本還想將存在銀行的畢生積蓄分次匯入對方帳戶內，所幸遇到機警行員報警攔阻，才未發生憾事。