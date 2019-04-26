親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

改年號災情來了！日本企業瘋搶「它」避難

「共享寶馬」聲名大噪 3千輛棄車墳場揭血淋淋騙局

「英軍上將」網戀 要婦匯18萬才能娶她

2019-04-26 10:56聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市1名婦人半年前透過手機網路社群，結識一名自稱是「英軍上將」陌生人，期間兩人相談甚歡，對方也漸漸掌握其生活及經濟狀況，昨日這名婦人帶著現金來到銀行，打算匯款，好讓愛人能順利「贖身」來台與其廝守終身，所幸行員機警，立刻報警攔阻，成功阻止詐騙騙局，保住婦人畢生積蓄。

昨日中午12時30分許，桃園市蘆竹警分局南崁派出所員警接獲蘆竹區中正路上某銀行行員電話報案後，警員林承翰、簡振哲及吳曉珂等3人立即趕到現場瞭解狀況。原來該名婦人在網路上認識「英軍上將」，兩人相談甚歡，不僅每天噓寒問暖，甚至肉麻詢問「親愛的你愛我嗎」，讓婦人不疑有他，墜入情網。

正當兩人在網上打得火熱，「英軍上將」提出想和婦人結婚，需要一筆經費，更傳來匯款資料，要價人民幣33601元（折合新台幣約18萬元），婦人為愛不顧一切，正準備要將新台幣18萬元現金匯至對方帳戶，與勸阻的行員發生發生爭執，員警才趕到現場了解狀況。

員警隨後耐心聽完婦人的「羅曼史」後，毫不客氣的直指這是場騙局，在3名員警軟硬兼施之下，婦人這才完全清醒，驚覺自己遭到詐騙。而婦人原本還想將存在銀行的畢生積蓄分次匯入對方帳戶內，所幸遇到機警行員報警攔阻，才未發生憾事。

蘆竹分局呼籲，電腦網路為虛擬世界，跨國匯兌更是不易攔阻，如與外籍人士在網路上結識交往，應提高警覺，切勿因片面說詞，而輕信受騙。

桃園市1名婦人半年前透過手機網路社群，結識一名自稱是「英軍上將」陌生人，昨日婦人...
桃園市1名婦人半年前透過手機網路社群，結識一名自稱是「英軍上將」陌生人，昨日婦人帶著現金來到銀行打算匯款，好讓愛人能順利「贖身」來台與其廝守終身，所幸行員機警，立刻報警攔阻，成功阻止詐騙騙局，保住婦人畢生積蓄。圖／警方提供
分享
桃園市1名婦人半年前透過手機網路社群，結識一名自稱是「英軍上將」陌生人，昨日婦人...
桃園市1名婦人半年前透過手機網路社群，結識一名自稱是「英軍上將」陌生人，昨日婦人帶著現金來到銀行打算匯款，好讓愛人能順利「贖身」來台與其廝守終身，所幸行員機警，立刻報警攔阻，成功阻止詐騙騙局，保住婦人畢生積蓄。圖／警方提供
分享
桃園市1名婦人半年前透過手機網路社群，結識一名自稱是「英軍上將」陌生人，昨日婦人...
桃園市1名婦人半年前透過手機網路社群，結識一名自稱是「英軍上將」陌生人，昨日婦人帶著現金來到銀行打算匯款，好讓愛人能順利「贖身」來台與其廝守終身，所幸行員機警，立刻報警攔阻，成功阻止詐騙騙局，保住婦人畢生積蓄。圖／警方提供
分享
桃園市1名婦人半年前透過手機網路社群，結識一名自稱是「英軍上將」陌生人，昨日婦人...
桃園市1名婦人半年前透過手機網路社群，結識一名自稱是「英軍上將」陌生人，昨日婦人帶著現金來到銀行打算匯款，好讓愛人能順利「贖身」來台與其廝守終身，所幸行員機警，立刻報警攔阻，成功阻止詐騙騙局，保住婦人畢生積蓄。圖／警方提供
分享
桃園市1名婦人半年前透過手機網路社群，結識一名自稱是「英軍上將」陌生人，昨日婦人...
桃園市1名婦人半年前透過手機網路社群，結識一名自稱是「英軍上將」陌生人，昨日婦人帶著現金來到銀行打算匯款，好讓愛人能順利「贖身」來台與其廝守終身，所幸行員機警，立刻報警攔阻，成功阻止詐騙騙局，保住婦人畢生積蓄。圖／警方提供
分享
桃園市1名婦人半年前透過手機網路社群，結識一名自稱是「英軍上將」陌生人，昨日婦人...
桃園市1名婦人半年前透過手機網路社群，結識一名自稱是「英軍上將」陌生人，昨日婦人帶著現金來到銀行打算匯款，好讓愛人能順利「贖身」來台與其廝守終身，所幸行員機警，立刻報警攔阻，成功阻止詐騙騙局，保住婦人畢生積蓄。圖／警方提供
分享
桃園市1名婦人半年前透過手機網路社群，結識一名自稱是「英軍上將」陌生人，昨日婦人...
桃園市1名婦人半年前透過手機網路社群，結識一名自稱是「英軍上將」陌生人，昨日婦人帶著現金來到銀行打算匯款，好讓愛人能順利「贖身」來台與其廝守終身，所幸行員機警，立刻報警攔阻，成功阻止詐騙騙局，保住婦人畢生積蓄。圖／警方提供
分享

詐騙

相關新聞

影／嚇人！板橋氣爆火球約3公尺高 懷疑菸蒂引爆沼氣

2019-04-26 10:25

高雄沒下雨竟淹大水！ 2車一度受困高雄神農路

2019-04-26 10:22

疑營運糾紛惹爭端 製冰廠負責人推3貨車落海洩憤

2019-04-26 09:13

彰化兩男共乘機車撞橋墩墜溝 一死一重傷

2019-04-26 11:23

板橋氣爆3工人傷 勞檢處：疑未去除靜電

2019-04-26 11:16

影／板橋氣爆破壞力強 店家汽車也遭殃

2019-04-26 10:55

遇員警盤查被嗆聲 警大前教授葉毓蘭：體驗民怨何來

2019-04-26 10:39

板橋涵洞氣爆 新北市水利局：還沒通水 不該有甲烷沼氣

2019-04-26 10:12

假兒子要母幫還80萬 婦人機警稱罹癌僅剩5萬存款

2019-04-26 10:05

影／下水道工程氣爆 人孔蓋飛100公尺砸鐵皮工廠

2019-04-26 10:04

影／板橋氣爆 天降巨石砸破車窗嚇壞車主

2019-04-26 09:50

影／板橋涵洞施工氣爆 三人送醫急救

2019-04-26 09:20

嚇！八斗子漁港傳出3車落海 漁會總幹事：都是新車

2019-04-26 07:53

運動中心鷹架塌 工人一死

2019-04-25 23:48

邊開車邊燒炭 失業男昏迷自撞

2019-04-25 23:43

影／「大頭警察」夜市宣導酒駕零容忍 幕後有彩蛋

2019-04-25 21:50

最美風景！8旬婦迷途雨中腿軟 警「公主抱」助返家

2019-04-25 21:28

影／為何捨得將百萬名車推落大海？原來是這原因

2019-04-25 20:30

託友跟蹤老婆查外遇 未料技術太差害死自己

2019-04-25 20:20

影／驚悚！女騎士蘇花公路彎道超車 迎面撞上大貨車

2019-04-25 18:18

影／中山高新營火燒車成「火車」車毀載運木板燒光光

2019-04-25 17:31

遭便當店解雇他積怨20多年 叫350份外送惡搞前東家

2019-04-25 16:14

不滿同事訓斥殺紅眼 警察來了也不怕

2019-04-25 15:27

棒球場撿到一壘界外球 男不還球竟大聲嗆：刑警孬種

2019-04-25 15:23

永和驚傳機車爆炸燃燒 警：疑不明原因自燃

2019-04-25 15:07

地震影響籃球架 今更換作業釀1死1傷

2019-04-25 12:44

鐵工師路走偏 涉毒躲山區改槍自重

2019-04-25 12:13

警示火警利器 彰化縣府補助2萬多個住警器

2019-04-25 12:01

台中大里中興國宅重建 工人地下室停車格內溺水亡

2019-04-25 12:00

影／神棍誆老嬤「一年份平安」 竟要掏現金80萬祈福

2019-04-25 11:52

向毒品說不 藥局投入「反毒急先鋒」行列

2019-04-25 11:52

桃園民宅300萬珠寶金飾遭竊 10小時內破案

2019-04-25 11:38

影／男子裝新監視器 赫見鄰居沐浴遭兩男輪流偷窺

2019-04-25 10:49

影／8年級生失業車內燒炭 誤踩油門 安全氣囊爆開

2019-04-25 10:46

蘆洲國民運動中心鷹架倒塌 1工人無生命跡象

2019-04-25 10:43

婚戒和婆婆想念母親的珍藏記憶被偷 桃警24小時找回

2019-04-25 10:29

影／怒！車停紅燈 酒駕男硬從後面撞下去害人撞燈車毀

2019-04-25 09:39

洋男跨海追愛 卻告台女友偷他古董婚戒、害丟博士學位

2019-04-25 07:53

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37
看更多

熱門文章

陳菊愛將趙嘉寶遭通緝 逃5年多今墾丁落網

2019-04-25 19:23

105歲人瑞爺爺為養病兒 每天把饅頭全賣完才回家

2019-04-25 14:54

中高階警察人事大洗牌 142名官警異動

2019-04-25 16:06

陳菊告3名嘴第一庭就「降溫」 雙方不排斥和解

2019-04-25 18:22

穿買超過一年的皮鞋滑倒骨折 法院判知名鞋商要賠錢！

2019-04-25 11:57

國家級教練長期性侵女選手 她仰賴指導推薦隱忍屈服

2019-04-25 15:59

嚇！八斗子漁港傳出3車落海 漁會總幹事：都是新車

2019-04-26 07:53

影／驚悚！女騎士蘇花公路彎道超車 迎面撞上大貨車

2019-04-25 18:18

影／板橋涵洞施工氣爆 三人送醫急救

2019-04-26 09:20

台中大里中興國宅重建 工人地下室停車格內溺水亡

2019-04-25 12:00

復仇者4首映…阿伯幫手機多買一張票 原因讓人淚腺失守

2019-04-25 14:03

她鬧鐘每分鐘響一次 一看發現男友驚喜眼淚直流

2019-04-25 13:42

趙嘉寶墾丁民宿落網 老闆娘：都叫他「強哥」是常客

2019-04-25 23:32

疑營運糾紛惹爭端 製冰廠負責人推3貨車落海洩憤

2019-04-26 09:13

朕就是狂！男寄信嗆蔡英文總統：7日效忠朕 否則死刑

2019-04-25 13:41

影／為何捨得將百萬名車推落大海？原來是這原因

2019-04-25 20:30

陳菊愛將趙嘉寶 遭通緝逃亡1396天終落網

2019-04-25 21:13

「爺爺要光溜溜抱妳睡」變態牧師強迫女大生按摩下體

2019-04-25 20:12

「土豪哥」賠錢換和解 更一審判2年10月

2019-04-26 10:10

逃亡1396天 陳菊愛將趙嘉寶落網

2019-04-25 23:33

2男子日前分別偷窺女子沐浴就寢 今天全落網

2019-04-25 20:18

遭便當店解雇他積怨20多年 叫350份外送惡搞前東家

2019-04-25 16:14

抵不住慾火一夜硬上2次 他隔天就一命嗚呼了

2019-04-26 10:05

高雄沒下雨竟淹大水！ 2車一度受困高雄神農路

2019-04-26 10:22

19歲兒開槍誤殺父 伯伯姑姑求情法官判5年10月

2019-04-25 17:14

台中真空鍍金工廠火警 無人受困 消防全力滅火中

2019-04-25 13:41

棒球場撿到一壘界外球 男不還球竟大聲嗆：刑警孬種

2019-04-25 15:23

遇員警盤查被嗆聲 警大前教授葉毓蘭：體驗民怨何來

2019-04-26 10:39

影／板橋氣爆 天降巨石砸破車窗嚇壞車主

2019-04-26 09:50

託友跟蹤老婆查外遇 未料技術太差害死自己

2019-04-25 20:20

「五月天」瑪莎媽媽被控誹謗 法官1萬字判決書還她清白

2019-04-25 13:54

地震影響籃球架 今更換作業釀1死1傷

2019-04-25 12:44

影／神棍誆老嬤「一年份平安」 竟要掏現金80萬祈福

2019-04-25 11:52

百博集團吸金九千萬 調查局搜索約談操盤手

2019-04-25 15:26

旗山虐童案招魂 外公：沒有一句道歉、無法原諒

2019-04-25 16:24

富邦建設員工上吊動機不明 同事透露家庭問題

2019-04-25 16:47

闖空門掃光50瓶高粱酒 桃園偷酒賊判8月賠3萬

2019-04-26 07:56

台南積欠酒毒駕罰鍰最大戶 5次毒駕被抓裁罰41萬

2019-04-25 11:51

「Tutor」商標惹爭議 空中美語侵權判賠300萬

2019-04-25 14:47

雲林縣6個分局長全部調動 難得一見的高階警官大風吹

2019-04-25 20:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top