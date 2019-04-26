高雄沒下雨竟淹大水！ 2車一度受困高雄神農路

2019-04-26 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市神農路因自來水管線淹水導致行經車輛受困，2名女駕駛順利脫困。記者徐白櫻/翻攝 分享 facebook 今天上午8點多，高雄市鳥松區自來水公司輸送原水的管線突然破裂滲水，大量清水滲入道路導致神農路路面嚴重積水，行經淹水路段的機車與轎車反應不及，陸續發生拋錨受困情事。警方表示，路面積水造成兩輛轎車拋錨，2名駕駛人一度受困車上，均已平安脫困，警方已在神農路進行雙向交通管制，民眾要避開管制路段。

今天早上上班時間，鳥松區神農路從瓦厝街口至仁德路段路面突然出現大量積水，積水情況猶如豪雨來襲，但路面積水來得離奇，造成兩部轎車拋錨無法發動，車上駕駛人打電話求救。

警消獲報後前往現場救援。高市消防局表示，因淹水導致2輛轎車拋錨，2名女車主受困車內，消防局出動3車8人前往協助，順利救出的2名女駕駛人無須送醫。

仁武警分局表示，初步勘查是自來水管線漏水造成路面積水，汽車拋錨的車主均平安脫困、無人受傷，警方針對神農路進行雙向封鎖管制，並通知自來水公司派員搶修。