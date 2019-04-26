板橋涵洞氣爆 新北市水利局：還沒通水 不該有甲烷沼氣

2019-04-26 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市板橋區篤行路三段上午８點５２分發生ㄧ起涵洞施工疑似有可燃氣體發生爆炸，造成3名施工人員受傷送醫，氣爆現場留有菸頭。記者王騰毅／攝影 分享 facebook 新北市板橋區篤行路三段上午8點52分發生ㄧ起涵洞施工疑似有可燃氣體發生爆炸，造成3名施工人員受傷送醫。

新北市水利局表示，目前發生氣爆案的地點是新北樹林第一期第二、三標的工程，現在正在做汙水管上方人行道跟側溝的修復，但汙水管旁邊的人口蓋因不明原因炸飛起來。

水利局表示，雖然工程已完成但還沒通水，家戶的汙水也還沒進入人孔裡，裡面不會聚集甲烷沼氣的氣體，目前還不了解氣爆確切的原因，水利局已經趕往現場了解。