板橋涵洞氣爆 新北市水利局：還沒通水 不該有甲烷沼氣

相關新聞
影／嚇人！板橋氣爆火球約3公尺高 懷疑菸蒂引爆沼氣2019-04-26 10:25
高雄沒下雨竟淹大水！ 2車一度受困高雄神農路2019-04-26 10:22
疑營運糾紛惹爭端 製冰廠負責人推3貨車落海洩憤2019-04-26 09:13
彰化兩男共乘機車撞橋墩墜溝 一死一重傷2019-04-26 11:23
板橋氣爆3工人傷 勞檢處：疑未去除靜電2019-04-26 11:16
「英軍上將」網戀 要婦匯18萬才能娶她2019-04-26 10:56
影／板橋氣爆破壞力強 店家汽車也遭殃2019-04-26 10:55
遇員警盤查被嗆聲 警大前教授葉毓蘭：體驗民怨何來2019-04-26 10:39
假兒子要母幫還80萬 婦人機警稱罹癌僅剩5萬存款2019-04-26 10:05
影／下水道工程氣爆 人孔蓋飛100公尺砸鐵皮工廠2019-04-26 10:04
影／板橋氣爆 天降巨石砸破車窗嚇壞車主2019-04-26 09:50
影／板橋涵洞施工氣爆 三人送醫急救2019-04-26 09:20
嚇！八斗子漁港傳出3車落海 漁會總幹事：都是新車2019-04-26 07:53
運動中心鷹架塌 工人一死2019-04-25 23:48
邊開車邊燒炭 失業男昏迷自撞2019-04-25 23:43
影／「大頭警察」夜市宣導酒駕零容忍 幕後有彩蛋2019-04-25 21:50
最美風景！8旬婦迷途雨中腿軟 警「公主抱」助返家2019-04-25 21:28
影／為何捨得將百萬名車推落大海？原來是這原因2019-04-25 20:30
託友跟蹤老婆查外遇 未料技術太差害死自己2019-04-25 20:20
影／驚悚！女騎士蘇花公路彎道超車 迎面撞上大貨車2019-04-25 18:18
影／中山高新營火燒車成「火車」車毀載運木板燒光光2019-04-25 17:31
遭便當店解雇他積怨20多年 叫350份外送惡搞前東家2019-04-25 16:14
不滿同事訓斥殺紅眼 警察來了也不怕2019-04-25 15:27
棒球場撿到一壘界外球 男不還球竟大聲嗆：刑警孬種2019-04-25 15:23
永和驚傳機車爆炸燃燒 警：疑不明原因自燃2019-04-25 15:07
地震影響籃球架 今更換作業釀1死1傷2019-04-25 12:44
鐵工師路走偏 涉毒躲山區改槍自重2019-04-25 12:13
警示火警利器 彰化縣府補助2萬多個住警器2019-04-25 12:01
台中大里中興國宅重建 工人地下室停車格內溺水亡2019-04-25 12:00
影／神棍誆老嬤「一年份平安」 竟要掏現金80萬祈福2019-04-25 11:52
向毒品說不 藥局投入「反毒急先鋒」行列2019-04-25 11:52
桃園民宅300萬珠寶金飾遭竊 10小時內破案2019-04-25 11:38
影／男子裝新監視器 赫見鄰居沐浴遭兩男輪流偷窺2019-04-25 10:49
影／8年級生失業車內燒炭 誤踩油門 安全氣囊爆開2019-04-25 10:46
蘆洲國民運動中心鷹架倒塌 1工人無生命跡象2019-04-25 10:43
婚戒和婆婆想念母親的珍藏記憶被偷 桃警24小時找回2019-04-25 10:29
影／怒！車停紅燈 酒駕男硬從後面撞下去害人撞燈車毀2019-04-25 09:39
洋男跨海追愛 卻告台女友偷他古董婚戒、害丟博士學位2019-04-25 07:53
警察人事第4波 77名高階警官異動2019-04-09 16:37
熱門文章
陳菊愛將趙嘉寶遭通緝 逃5年多今墾丁落網2019-04-25 19:23
105歲人瑞爺爺為養病兒 每天把饅頭全賣完才回家2019-04-25 14:54
中高階警察人事大洗牌 142名官警異動2019-04-25 16:06
陳菊告3名嘴第一庭就「降溫」 雙方不排斥和解2019-04-25 18:22
穿買超過一年的皮鞋滑倒骨折 法院判知名鞋商要賠錢！2019-04-25 11:57
國家級教練長期性侵女選手 她仰賴指導推薦隱忍屈服2019-04-25 15:59
嚇！八斗子漁港傳出3車落海 漁會總幹事：都是新車2019-04-26 07:53
影／驚悚！女騎士蘇花公路彎道超車 迎面撞上大貨車2019-04-25 18:18
影／板橋涵洞施工氣爆 三人送醫急救2019-04-26 09:20
台中大里中興國宅重建 工人地下室停車格內溺水亡2019-04-25 12:00
復仇者4首映…阿伯幫手機多買一張票 原因讓人淚腺失守2019-04-25 14:03
她鬧鐘每分鐘響一次 一看發現男友驚喜眼淚直流2019-04-25 13:42
趙嘉寶墾丁民宿落網 老闆娘：都叫他「強哥」是常客2019-04-25 23:32
疑營運糾紛惹爭端 製冰廠負責人推3貨車落海洩憤2019-04-26 09:13
朕就是狂！男寄信嗆蔡英文總統：7日效忠朕 否則死刑2019-04-25 13:41
影／為何捨得將百萬名車推落大海？原來是這原因2019-04-25 20:30
陳菊愛將趙嘉寶 遭通緝逃亡1396天終落網2019-04-25 21:13
「爺爺要光溜溜抱妳睡」變態牧師強迫女大生按摩下體2019-04-25 20:12
「土豪哥」賠錢換和解 更一審判2年10月2019-04-26 10:10
逃亡1396天 陳菊愛將趙嘉寶落網2019-04-25 23:33
2男子日前分別偷窺女子沐浴就寢 今天全落網2019-04-25 20:18
遭便當店解雇他積怨20多年 叫350份外送惡搞前東家2019-04-25 16:14
抵不住慾火一夜硬上2次 他隔天就一命嗚呼了2019-04-26 10:05
高雄沒下雨竟淹大水！ 2車一度受困高雄神農路2019-04-26 10:22
19歲兒開槍誤殺父 伯伯姑姑求情法官判5年10月2019-04-25 17:14
台中真空鍍金工廠火警 無人受困 消防全力滅火中2019-04-25 13:41
棒球場撿到一壘界外球 男不還球竟大聲嗆：刑警孬種2019-04-25 15:23
遇員警盤查被嗆聲 警大前教授葉毓蘭：體驗民怨何來2019-04-26 10:39
影／板橋氣爆 天降巨石砸破車窗嚇壞車主2019-04-26 09:50
託友跟蹤老婆查外遇 未料技術太差害死自己2019-04-25 20:20
「五月天」瑪莎媽媽被控誹謗 法官1萬字判決書還她清白2019-04-25 13:54
地震影響籃球架 今更換作業釀1死1傷2019-04-25 12:44
影／神棍誆老嬤「一年份平安」 竟要掏現金80萬祈福2019-04-25 11:52
百博集團吸金九千萬 調查局搜索約談操盤手2019-04-25 15:26
旗山虐童案招魂 外公：沒有一句道歉、無法原諒2019-04-25 16:24
富邦建設員工上吊動機不明 同事透露家庭問題2019-04-25 16:47
闖空門掃光50瓶高粱酒 桃園偷酒賊判8月賠3萬2019-04-26 07:56
台南積欠酒毒駕罰鍰最大戶 5次毒駕被抓裁罰41萬2019-04-25 11:51
「Tutor」商標惹爭議 空中美語侵權判賠300萬2019-04-25 14:47
雲林縣6個分局長全部調動 難得一見的高階警官大風吹2019-04-25 20:47
留言