假兒子要母幫還80萬 婦人機警稱罹癌僅剩5萬存款

2019-04-26 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣一名劉姓婦人24日接到老哏詐騙電話，自稱是劉姓婦人兒子的男子在電話中哭泣求饒，說自己欠了80萬幫人作保的債務，被打成重傷。劉婦愛子心切前往郵局準備匯款，但她也懷疑是詐騙電話，於是告訴對方自己癌末僅剩5萬存款，拖延匯款時間，最後警方到場合力阻斷詐騙集團。

警方指出，劉姓婦人接到假冒兒子的詐騙電話，在電話中兒子說自己被討債集團抓住，遭人施暴打成重傷，要劉婦還清他幫人作保的80萬債務。

劉婦向警方表示，自己覺得對方的聲音怪怪的，好像是自己兒子，而且口氣十分著急，心裡雖然猶豫卻也機警想起參加過治安座談會，警察有說「哭著說是妳兒子的都是詐騙啦！」

不過假兒子深怕講太久露餡，於是把電話交給詐騙集團假冒的討債人，頻頻催促劉婦快點去匯款。劉婦因愛子心切便動身前往郵局，但為了拖延時間想觀察對方是否為詐騙集團，便稱自己已癌症第末期，僅剩5萬元財產。