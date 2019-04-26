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影／板橋篤行路涵洞施工氣爆 三人送醫急救

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影／板橋涵洞施工氣爆 三人送醫急救

2019-04-26 09:20聯合報系攝影中心 記者王騰毅巫鴻瑋╱即時報導

新北市板橋區篤行路三段上午8點52分發生一起涵洞施工疑似有可燃氣體發生爆炸，造成3名施工人員受傷送醫，其中2名男子意識清醒、肢體疼痛，1名男子意識模糊、對痛有反應，60%燒燙傷，分別送往板橋亞東醫院、部立雙和醫院急救。現場人員在洞裡有測得甲烷。

新北市板橋區篤行路三段上午發生氣爆，造成3名施工人員受傷送醫。記者王騰毅／攝影
新北市板橋區篤行路三段上午發生氣爆，造成3名施工人員受傷送醫。記者王騰毅／攝影
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新北市板橋區篤行路三段上午發生氣爆，造成3名施工人員受傷送醫。記者王騰毅／攝影
新北市板橋區篤行路三段上午發生氣爆，造成3名施工人員受傷送醫。記者王騰毅／攝影
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新北市板橋區篤行路三段上午發生氣爆，造成3名施工人員受傷送醫。記者王騰毅／攝影
新北市板橋區篤行路三段上午發生氣爆，造成3名施工人員受傷送醫。記者王騰毅／攝影
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涵洞施工疑似有可燃氣體發生爆炸，現場人員在洞裡有測得甲烷。記者王騰毅／攝影
涵洞施工疑似有可燃氣體發生爆炸，現場人員在洞裡有測得甲烷。記者王騰毅／攝影
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