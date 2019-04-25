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住警器立功！基隆民宅疑除濕機起火 屋內3人即時逃生

2019-04-25 22:50聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

基隆市消防局今晚9點45分獲報，基金一路巷弄內民宅房間起火燃燒，疑似屋內除濕機故障冒煙，觸發住警器鳴響，消防局隨即要屋內3人逃生，並派遣安樂、仁愛分隊出動灌救，順利在10幾分鐘內控制火勢，無人員受傷。據透漏，屋內人員能即時逃生，得歸功住警器。

據指出，火警當時屋內人員並未發現，直到住警器大鳴，才驚覺房間起火。屋主曾試圖滅火但未果，只好通報119，並遵從消防人員指示逃生。

經現場勘驗，疑似房內除濕機故障冒煙，起火原因有待火調人員進一步釐清。

基隆市基金一路巷弄內民宅房間起火燃燒，疑似屋內除濕機故障冒煙，所幸住警器即時鳴響...
基隆市基金一路巷弄內民宅房間起火燃燒，疑似屋內除濕機故障冒煙，所幸住警器即時鳴響，屋內3人安全逃生。記者賴郁薇／翻攝
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基隆市基金一路巷弄內民宅房間起火燃燒，疑似屋內除濕機故障冒煙，所幸住警器即時鳴響...
基隆市基金一路巷弄內民宅房間起火燃燒，疑似屋內除濕機故障冒煙，所幸住警器即時鳴響，屋內3人安全逃生。記者賴郁薇／翻攝
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基隆市基金一路巷弄內民宅房間起火燃燒，疑似屋內除濕機故障冒煙，所幸住警器即時鳴響，屋內3人安全逃生。記者賴郁薇／翻攝
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基隆市基金一路巷弄內民宅房間起火燃燒，疑似屋內除濕機故障冒煙，所幸住警器即時鳴響，屋內3人安全逃生。記者賴郁薇／翻攝
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基隆市基金一路巷弄內民宅房間起火燃燒，疑似屋內除濕機故障冒煙，所幸住警器即時鳴響，屋內3人安全逃生。記者賴郁薇／翻攝
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除濕機基隆

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