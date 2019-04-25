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金門大停電發生6起電梯受困驚魂 消防弟兄即刻救援

2019-04-25 19:25聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門今天上午發生全島大停電，不僅室外交通號誌失靈，室內更因上班時間，造成許多民眾受困電梯事件，金門消防局共接獲6起電梯受困案件，多起案件，讓消防弟兄疲於奔命，金城消防分隊接獲勤務指揮中心的派遣，立即出動各人力、車輛，以最快速度抵達現場處置，讓受困民眾都平安脫困，無人受傷。

金門縣消防局表示，119專線於4月25日上午8點左右，便大量接獲民眾報案，金城鎮民權路、珠浦北路、北提路及民生路都傳出有民眾受困在電梯裡，當下立即派遣轄區金城消防分隊、金寧消防分隊前往支援，並由119勤務指揮中心做線上調度。

金城分隊接到派遣後當日主管黃志中小隊長當機立斷分配任務請各同仁迅速趕往現場，雖同時湧入大量案件，但消防隊員有條不紊地各自執行任務，

當中8點56分的金城車站內救援，由金城分隊隊員周君泉前往，到場時已由電梯業者將民眾引導出來，不到10分鐘，他隨即又趕往珠浦北路救援受困民眾，抵達現場時，勘查現場並無立即危險，電梯箱內的通風扇及照明設備可正常運轉，連忙安撫受困民眾心情，並與稍後趕到現場的合作電梯業者合力，民消合作將受困民眾從電梯救出。

消防隊員錢志華則負責協助民權路的個案，他一到場，便直接展現專業，查看電梯機組後，再使用電梯救援工具讓民眾在最短時間內脫困，評估完民眾身體並無大礙後連忙依指揮中心指示於9點17分趕往民生路上，到達現場後與電梯業者通力合作將民眾從電梯救出。

金寧分隊小隊長李永明及隊員鄭涵之於8點57分也支援北堤路之受困案件，到場時也與電梯業者合作使民眾盡早脫困，另一件案件則於9點07分出勤民權路時接獲通報民眾已自行脫困，各地民眾皆平安脫困。在確定民眾心情穩定後兩分隊消防人員隨即返隊待命。

金門今天上午發生全島大停電，造成許多民眾受困電梯事件，金門縣消防局火速派員前往施...
金門今天上午發生全島大停電，造成許多民眾受困電梯事件，金門縣消防局火速派員前往施救。圖／金門縣消防局提供
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金門停電

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