影／中山高新營火燒車成「火車」車毀載運木板燒光光

2019-04-25 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



中山高南下台南新營交流道附近，今下午發生離奇火燒車，一輛聯結車南下時，發現後方貨櫃突然起火，司機緊急停車搶救不及，載運的裝潢木板燒光，嚇壞來往用路人 。

事故發生在下午約2點半，謝姓司機說，當時行經新營交流道段時，從後照鏡竟發現後方貨櫃冒出火光和煙，趕緊將聯結車停在路肩，使用車上的和攔車借用的5支乾粉滅火器嘗試撲滅未果，火勢一發不可收拾。