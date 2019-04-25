排油煙機回收廠火警 彰化消防局出動30人搶救

2019-04-25 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣員林市山腳路四段176巷一棟鐵皮工廠今天下午2點半傳出火警，彰化消防局派出30多名警義消前往搶救，由於工廠堆置許多有油脂殘留的排油煙機，火勢延燒讓居民相當驚嚇，半小時後火勢控制，幸好無人傷亡。

火警造成黑煙竄出，附近傳出惡臭，工廠業者指出，該處為排油煙機回收廠，平常沒有人在，懷疑是電線走火導致火警。