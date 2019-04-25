中市交大事故服務中心再升級 獨立區域新設備服務市民

2019-04-25 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市警局交通大隊的事故服務中心，過去是與計程車服務中心合併在同一個辦公區域內，交大為了方便市民辦理申請交通事故現場圖、照片等業務，特別開闢另外一處獨立空間，與原本計程車服務中心區隔開，並在該處空間內設置液晶電視播放宣導影片、叫號機、印表機等全新設備，今天剛到新的事故服務中心辦理業務的張姓市民也豎起大拇指比讚。

台中市警局交通大隊表示，原本市民申請交通事故現場圖、照片等業務，與計程車司機辦理證件、換證等業務都是在同一個區域，從2000年以來都未改變，但今年交大為了提升服務品質，讓市民辦理相關業務能夠有更優質的環境，因此特別開闢了另一個約8坪大的空間，將原本服務計程車與市民的服務中心，拆分為「綜合組計程車服務台」、「事故組服務台」兩個服務中心，讓計程車與其他用路人都能享受到更好的服務品質跟環境。

台中市警局交通大隊表示，市民除了到交大臨櫃辦理相關交通事故案件申請外，也建議市民可「多用網路、少用馬路」，利用網路、手機APP等工具，線上申請交通事故案件，如果手邊還有自然人憑證的話，就免跑台中市交大事故服務中心，自己在家就可以列印出現場圖、事故現場照片、事故分析研判表，經統計，從前年3月開辦迄今，已有3247件事故申請，利用自然人憑證列印。