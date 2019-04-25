親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
泰山雙童命案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

中高階警察人事大洗牌 警政署142名警官異動

黃光芹這本書是這樣來的！李佳芬：拜託好朋友別傷害她

影／海巡安撫情緒低落女子 她突然當眾人面跳海

2019-04-25 15:59聯合報 記者游振昇╱即時報導

驚險一瞬，海巡署第三岸巡隊龍鳳安檢所安檢人員今天凌晨在龍鳳漁港發現情緒低落女子，海巡人員安慰她情緒時，女子突然當著眾人面跳海，一群海巡人員也跳海救人，再拿大毛巾和保暖衣物給她穿，據了解，女子因家人剛往生，無法接受而輕生。

海巡署第三岸巡隊表示，今天凌晨是利用港區監視系統，發現這名情緒低落女子於龍鳳漁港港區徘徊，海巡人員立即前往關懷，女子情緒失控，突然衝向港邊跳海，海巡人員旋即下水實施救援，成功救起該民眾，即時挽救寶貴性命，港區監視系統建首功。

今天凌晨2點多，第三岸巡隊龍鳳安檢所值班人員值勤時經由港區監視系統，看到港區有女子獨自喝酒且神情低落，立即前往關懷，50歲女子經勸說後，情緒未見平復，突然衝向港邊一躍而下，海巡人員見狀隨即下水實施救援，並同步通報苗栗縣竹南派出所及竹南消防隊至現場協處，成功救起女子，並提供衣物給予保暖，經苗栗縣竹南消防隊初步檢查，女子精神狀況仍現不穩右肩手臂顯有挫傷，將她送醫治療；第三岸巡隊呼籲，民眾應珍惜生命，循求各類管道援助，若民眾有需要海巡人員提供協助時，可撥打海巡署「118」免費服務專線，海巡人員將為民眾服務。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

海巡署第三岸巡隊員今天凌晨，在龍鳳港邊安撫情緒落女子，她突然跳海，海巡人員跳海救...
海巡署第三岸巡隊員今天凌晨，在龍鳳港邊安撫情緒落女子，她突然跳海，海巡人員跳海救人。圖／海巡署提供
分享
海巡署第三岸巡隊員今天凌晨，在龍鳳港邊安撫情緒落女子，她突然跳海，海巡人員跳海救...
海巡署第三岸巡隊員今天凌晨，在龍鳳港邊安撫情緒落女子，她突然跳海，海巡人員跳海救人。圖／海巡署提供
分享

海巡署安檢保暖

相關新聞

跳樓學生被霸凌求助老師無效？教育局：學校處理有疏失

2019-04-25 15:58

不滿同事訓斥殺紅眼 警察來了也不怕

2019-04-25 15:27

棒球場撿到一壘界外球 男不還球竟大聲嗆：刑警孬種

2019-04-25 15:23

永和驚傳機車爆炸燃燒 警：疑不明原因自燃

2019-04-25 15:07

地震影響籃球架 今更換作業釀1死1傷

2019-04-25 12:44

國中生跳樓傳校長要求「霸凌改意外」？校長：善意提醒

2019-04-25 12:40

鐵工師路走偏 涉毒躲山區改槍自重

2019-04-25 12:13

警示火警利器 彰化縣府補助2萬多個住警器

2019-04-25 12:01

台中大里中興國宅重建 工人地下室停車格內溺水亡

2019-04-25 12:00

影／神棍誆老嬤「一年份平安」 竟要掏現金80萬祈福

2019-04-25 11:52

向毒品說不 藥局投入「反毒急先鋒」行列

2019-04-25 11:52

桃園民宅300萬珠寶金飾遭竊 10小時內破案

2019-04-25 11:38

影／男子裝新監視器 赫見鄰居沐浴遭兩男輪流偷窺

2019-04-25 10:49

影／8年級生失業車內燒炭 誤踩油門 安全氣囊爆開

2019-04-25 10:46

蘆洲國民運動中心鷹架倒塌 1工人無生命跡象

2019-04-25 10:43

婚戒和婆婆想念母親的珍藏記憶被偷 桃警24小時找回

2019-04-25 10:29

影／怒！車停紅燈 酒駕男硬從後面撞下去害人撞燈車毀

2019-04-25 09:39

洋男跨海追愛 卻告台女友偷他古董婚戒、害丟博士學位

2019-04-25 07:53

警方：機車不應載嬰兒 轎車須裝兒童座椅

2019-04-25 01:18

一家人3貼…機車擦撞轎車 6月嬰不治

2019-04-25 01:11

13陸客一氧化碳中毒 民宿勒令停業

2019-04-24 23:27

疑虐童致死遭肉搜 旗山保母家晚間被撒冥紙

2019-04-24 23:20

北市大湖公園驚見浮屍 警消打撈封鎖現場

2019-04-24 21:12

無人機海上建功 船長違法潛水採石花菜不是落海

2019-04-24 20:15

偷檳榔臨停台9線睡翻 警起出贓物他還沒醒

2019-04-24 19:40

瑞芳12陸客中毒案 消防署籲：熱水器應安裝通風處

2019-04-24 19:28

精障女走失 大雨中手腳受傷全身發抖被尋獲

2019-04-24 18:14

台64高架道路隔音牆維修 工人墜地身亡

2019-04-24 17:38

「叫我第一名」 合作金庫台南分行行員阻詐88萬元

2019-04-24 17:14

影／吸毒關6年 更生人用臉書賣包子翻轉人生

2019-04-24 16:45

影／驚魂！南投總達客運突起火 乘客驚逃幸無人傷

2019-04-24 16:08

影／騎士與壯男對望後閃神自撞 網友笑翻狠酸

2019-04-24 15:39

礁溪廢棄回收廠起火冒濃煙 無人受困

2019-04-24 14:12

阻止詐騙！台灣警方與「大陸公安」視訊相見

2019-04-24 14:11

北市警北投搜毒 見毒蟲逃逸鳴2槍逮5人

2019-04-24 14:02

機車立架釀禍！行人車禍慘被鐵條刺穿手

2019-04-24 13:06

愛貓小鮮肉約輕熟女 賣場偷喵星人飼料辯「刺激好玩」

2019-04-24 12:50

中山女高學生樓梯間平台墜落 校方：她平安需住院觀察

2019-04-24 12:49

屏東市民和派出所傳火警 居民凌晨被嚇醒

2019-04-24 12:20
看更多

熱門文章

誤闖五楊高架他竟 「倒車」 害後車主撞上頸椎斷裂慘死

2019-04-24 18:53

國中生跳樓傳校長要求「霸凌改意外」？校長：善意提醒

2019-04-25 12:40

洋男跨海追愛 卻告台女友偷他古董婚戒、害丟博士學位

2019-04-25 07:53

穿買超過一年的皮鞋滑倒骨折 法院判知名鞋商要賠錢！

2019-04-25 11:57

他幫亡者填資料 看到這6個數字驚「冥冥中注定」

2019-04-25 11:16

台中大里中興國宅重建 工人地下室停車格內溺水亡

2019-04-25 12:00

105歲人瑞爺爺為養病兒 每天把饅頭全賣完才回家

2019-04-25 14:54

中高階警察人事大洗牌 142名官警異動

2019-04-25 16:06

她鬧鐘每分鐘響一次 一看發現男友驚喜眼淚直流

2019-04-25 13:42

18歲時女友過世…40歲再交小女友 嬤託夢：她投胎回來

2019-04-24 17:53

高雄女童噴槍奪命 父反擊指母「獅子大開口」

2019-04-24 19:11

復仇者4首映…阿伯幫手機多買一張票 原因讓人淚腺失守

2019-04-25 14:03

盛達電涉詐貸4.8億 董座陳忠廷：盛達是受害者

2019-04-24 22:13

疑虐童致死遭肉搜 旗山保母家晚間被撒冥紙

2019-04-24 23:20

要求病患別帶電器很簡單？護理師馬上被投訴

2019-04-24 22:00

朕就是狂！男寄信嗆蔡英文總統：7日效忠朕 否則死刑

2019-04-25 13:41

一家人3貼…機車擦撞轎車 6月嬰不治

2019-04-25 01:11

廂屍案嫌犯人間蒸發14年 因無名屍案比對終於破案

2019-04-24 17:22

張淑晶為債務告胞兄 證人：她的字典裡沒有「借據」2字

2019-04-24 21:23

無人機海上建功 船長違法潛水採石花菜不是落海

2019-04-24 20:15

國家級教練長期性侵女選手 她仰賴指導推薦隱忍屈服

2019-04-25 15:59

影／高市特勤駁火22槍破獲行動軍火庫 2員警破格擢升

2019-04-24 19:15

影／男子裝新監視器 赫見鄰居沐浴遭兩男輪流偷窺

2019-04-25 10:49

勾結陸企 盛達電涉詐貸遭搜索

2019-04-25 00:32

北市大湖公園驚見浮屍 警消打撈封鎖現場

2019-04-24 21:12

程宇姦殺女模案 法院判賠1096萬元

2019-04-24 18:13

白骨無言 陰錯陽差破懸案

2019-04-25 00:34

台64高架道路隔音牆維修 工人墜地身亡

2019-04-24 17:38

比武砍斷「深海閻王」腳筋 朱雪璋二審仍判6年

2019-04-25 10:22

硬上賣淫安置女？檢：證詞多屬臆測 偵結不起訴

2019-04-25 09:58

影／怒！車停紅燈 酒駕男硬從後面撞下去害人撞燈車毀

2019-04-25 09:39

蘆洲國民運動中心鷹架倒塌 1工人無生命跡象

2019-04-25 10:43

兒子死了也不在乎 妻痛心斬30年婚姻休掉無良夫

2019-04-24 16:56

警方：機車不應載嬰兒 轎車須裝兒童座椅

2019-04-25 01:18

「叫我第一名」 合作金庫台南分行行員阻詐88萬元

2019-04-24 17:14

影／高雄旗山新手保母疑涉虐童致死 警方將解剖釐清

2019-04-24 20:25

阻止病患帶電器常被投訴 打擊護理師

2019-04-25 00:13

摑巴掌、頭撞地 保母毆死1歲童

2019-04-25 01:04

地震影響籃球架 今更換作業釀1死1傷

2019-04-25 12:44

小女友懷孕 前男友挨告喊冤：知道未成年不敢嘿咻

2019-04-25 10:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top