影／海巡安撫情緒低落女子 她突然當眾人面跳海

2019-04-25 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



驚險一瞬，海巡署第三岸巡隊龍鳳安檢所安檢人員今天凌晨在龍鳳漁港發現情緒低落女子，海巡人員安慰她情緒時，女子突然當著眾人面跳海，一群海巡人員也跳海救人，再拿大毛巾和保暖衣物給她穿，據了解，女子因家人剛往生，無法接受而輕生。

海巡署第三岸巡隊表示，今天凌晨是利用港區監視系統，發現這名情緒低落女子於龍鳳漁港港區徘徊，海巡人員立即前往關懷，女子情緒失控，突然衝向港邊跳海，海巡人員旋即下水實施救援，成功救起該民眾，即時挽救寶貴性命，港區監視系統建首功。

今天凌晨2點多，第三岸巡隊龍鳳安檢所值班人員值勤時經由港區監視系統，看到港區有女子獨自喝酒且神情低落，立即前往關懷，50歲女子經勸說後，情緒未見平復，突然衝向港邊一躍而下，海巡人員見狀隨即下水實施救援，並同步通報苗栗縣竹南派出所及竹南消防隊至現場協處，成功救起女子，並提供衣物給予保暖，經苗栗縣竹南消防隊初步檢查，女子精神狀況仍現不穩右肩手臂顯有挫傷，將她送醫治療；第三岸巡隊呼籲，民眾應珍惜生命，循求各類管道援助，若民眾有需要海巡人員提供協助時，可撥打海巡署「118」免費服務專線，海巡人員將為民眾服務。