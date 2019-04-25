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跳樓學生被霸凌求助老師無效？教育局：學校處理有疏失

2019-04-25 15:58聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市劉姓國中生跳樓一案，起因是「同儕霸凌」，根據家長說法，學生已多次向導師求助，卻被回覆「這種事就算你媽媽來學校，也沒辦法處理。」教育局表示，導師沒辦法處理，也應向輔導室求援或報備，這不是理由。

教育局主秘王淑懿表示，這起中學生墜樓案，學校已依「校園霸凌防制準則」組成防制校園霸凌因應小組進行調查，會督導學校確實依規定辦理。另外，針對校長、導師言行、家長會長的語言，教育局也將著手調查，兩者同步進行。

國中會考在即，劉姓學生跳樓雙腿變形、脊椎也受傷，復健之路漫長，讓家長不忍也憂心。教育局說，現在升學管道多元，這名學生成績可以畢業，會研議最適合、公平的升學管道協助。

台中教育大學校長王如哲指出，憾事已發生，除了學生之外，校方也應該對家長持續關懷。除了釐清真相，未來怎麼預防很重要，若學生已通報、求救多次，導師經驗較不足，應該找輔導室一起積極介入。

王如哲認為，此案是很好的借鏡，未來各校若發生類似狀況，不知如何處理，校方應主動找外部資源，請專業心理師、醫生、諮商師到校園幫老師們上課，研議霸凌防護網的處理流程。

教育局主秘王淑懿說，她今天有到醫院探視家長，了解一些情況，校長林百脩並非初任校長，但這次處理流程、通報確實不理想，已著手調查。

王淑懿說，學生遇到霸凌一定首先向導師、任課老師求助，這是學生的一級求援管道。班導師若無法處理，就該主動請輔導室協助，這是二級管道，三級管道是台中市教育局有5區「學生諮商中心」，均有專業心理師可協助。

王淑懿指出，此案顯然導師、校方都沒有使用二、三級管道幫學生解決問題，對於校長請家長會長陪同慰問，給予的保險理賠「霸凌改為意外」等建議，暫不予置評，此案校方有疏失，會盡快釐清真相，也要讓各校作為借鏡。

台中市劉姓國中生跳樓一案，起因是「同儕霸凌」，教育局認為，校方處理不當。圖／取自...
台中市劉姓國中生跳樓一案，起因是「同儕霸凌」，教育局認為，校方處理不當。圖／取自網路
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教育局霸凌升學

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