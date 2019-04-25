嘉義男子疑遭蛇吻 留觀12小時才出院

2019-04-25 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



57歲張姓男子昨天傍晚到嘉義市親水運動公園，突然感覺左手腕疼痛，「被蛇咬了！」他緊急到嘉義市消防局第二分隊求助，送到嘉義基督教醫院救治，由於張男未看清楚蛇的特徵，急診施打破傷風、出血性血清等藥物治療，直到今天清晨醫師檢視男子的左手腕傷口無礙後才出院。

張姓男子向消防員表示，傍晚時刻在親水運動公園，因天色昏暗經過樹叢時左手腕突然感覺一陣劇痛，自己感覺應該是被蛇咬到，慌張之下也沒看清楚蛇的特徵為何種蛇類，蛇迅速逃離後，他怕該蛇為毒蛇，趕緊到消防局求救。

消防員檢視其傷口，發現左手腕傷口有紅腫現象且有2處明顯齒痕疑似為蛇類咬傷，估生命徵象，量測血壓正常，迅速將傷者送往嘉義基督教醫院作後續救治。

由於不知傷口是何種生物所造成，更擔心是神經性或出血性毒蛇咬傷，嘉基急診醫師不敢大意，請張姓男子留院觀察，施打破傷風、出血性血清等藥物治療，直到今天清晨張男才出院返家。