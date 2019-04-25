大豹溪浮屍 男子失戀跳河自殺

2019-04-25 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



男子失戀跳河自殺，陳屍溪床被烤肉民眾發現。記者巫鴻瑋／翻攝 分享 facebook 新北市三峽區大豹溪流域昨天下午發現1具男性浮屍，警消獲報到場將男子大體打撈上岸，並在他身上尋獲證件通知家屬前來處理，家屬趕抵現場泣不成聲，據瞭解男子近日與另一半不合鬧分手，懷疑因此心情低落走上絕路。

陳姓男子（25歲）昨日下午3時許，被民眾發現陳屍在三峽區有木國小對面的溪床沒了氣息，警消人員抵達現場後將遺體撈起，並確定他的身份，同時通知家屬前來指認。

報案的民眾稱，當時一行人正要在有木國小對面的溪邊烤肉，突然就發現疑似浮屍在水面載浮載沉，而且正順著溪水不斷往下游沖，還撞擊一旁溪床礫石。

警消人員在一處激流大石邊發現男子，但已經明顯死亡，隨後眾人合力將祂抬至岸上。家屬接到通知時立刻奔赴現場，但看到陳男的遺體時也忍不住痛哭失聲。

據瞭解，男子近日與另一半感情關係不順，22日凌晨搭乘計程車獨自離家出走未歸，23日晚間7時許家屬因等不到男子回家便向派出所報案協尋，經調閱監視器曾發現他搭計程車在有木國小下車，隨後就失去蹤影。

沒想到昨天下午就傳來噩耗，家屬翻看男子手機內容後也發現他與另一半正談及分手，懷疑因此想不開走上絕路。警方已初步排除他殺可能，詳細死因還有待解剖確認。

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