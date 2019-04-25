男子涉對母親施暴 社會局助請保護令

2019-04-25 14:21 中央社 台南25日電



台南市後壁區一名男子疑似在家門口動手毆打上了年紀的母親，並持刀對鄰居揮舞，有鄰居拍下畫面上傳社群網站並報警。台南市社會局已協助母親申請保護令，也請警方加強巡邏。

有民眾拍下一名男子毆打母親的畫面上傳到臉書社團爆料公社，指稱以前通報過110、113，但警察與社工都束手無策。這名男子變本加厲，在門口毆打老母親，還持刀揮舞想要砍鄰居。

台南市政府警察局白河分局後壁分駐所長林義傑今天受訪時表示，警方接受民眾報案後趕到現場，發現涉嫌施暴的男子已經回到家中，並否認曾有施暴行為。但經由鄰居提供的錄影畫面發現，男子確實有施暴動作，因此通報相關單位前往協助。

林義傑表示，衛生所人員到場後，認定這名男子沒有達到需要強制就醫程度，因此沒有送醫。男子沒有吸毒或喝酒，但常有情緒失控情形，多次造成附近民眾的困擾。詢問這名男子的母親時，她否認被兒子毆打，並向警方表示，兒子很乖，都是鄰居對警方胡說八道，警方只能通報家暴中心處理。

台南市政府社會局副局長顏靚殷受訪時表示，社工昨天前往個案家中關心時，母親仍否認被兒子毆打，不願接受被安置到其他地方。社會局很關心母親的安全，已申請保護令，並請警方加強巡邏。至於兒子的狀況，已提請進行專業評估，將視評估結果決定是否採取強制行為。