假冒英國代理商騙錢 老翁2000英鎊差點飛了！

2019-04-25 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



北市71歲何姓老翁在網路上，認識一名自稱某英國公司代理人的女網友，這名網友向他稱「公司一時周轉不靈，急需2000英鎊應急」。老翁不疑有他，前天到銀行匯款時，被行員發現異狀報警，警方到場向老翁說明這是詐騙手法，老翁才恍然大悟放棄匯款。

警方調查，老翁年事已高，生活單純，防詐資訊較薄弱，因此接獲女網友求救的詐騙訊息，立刻趕赴銀行匯款。

警方表示，本月23日下午2時許接獲銀行報案，指有一老翁疑似遭詐騙欲匯款，因銀行行員懷疑老翁事已高，卻要匯大筆英鎊，且也不是匯給兒女，察覺有異報警，隨後由中山分局長安東路派出所警員歐晉廷、劉翰元到場了解。

老翁向警方說，在網路上認識女網友有段時間，平常都會聊天，但日前女網友向自己求救，稱公司周轉不靈，且不斷收到女網友傳送的「Help me（救我）」英文訊息，心軟之下同意匯2000英鎊。

警方向老翁解釋，這是慣用的詐騙手法，經勸說，何男才放棄匯款念頭，並向警方表示感謝。