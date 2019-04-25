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國中生跳樓傳校長要求「霸凌改意外」？ 校長：善意提醒

國中生跳樓傳校長要求「霸凌改意外」？校長：善意提醒

2019-04-25 12:40聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市一所國中14歲男學生22日上午疑似課業與人際問題，從學校4樓墜落地面，警消到場時他雙腳骨折變形、意識清楚，緊急送往醫院救治。家屬今天在爆料公社貼出男學生跳樓真相「校長帶頭霸凌」，貼文者是男學生的阿姨，她說，姪子長期被3名同學言語霸凌、向老師求助無效，校長看似關懷，但案發後學生平安保險理賠卻說，「你不能寫被霸凌、要改成意外才行。」

台中市教育局表示，雙十國中學生墜樓案，有關案中疑似霸凌部分，學校已依「校園霸凌防制準則」組成防制校園霸凌因應小組進行調查，教育局將督導學校確依規定辦理，其中，有關校長及導師言行，教育局亦將著手調查。

教育局長楊振昇指出，學校輔導室及台中市學生輔導諮商中心已整合輔導資源，積極輔導及協助相關人員，未來也將持續督導各學校落實性別平等教育及校園霸凌防制作為。

台中市雙十國中校長林百脩表示，他第一時間趕到醫院陪伴學生、家屬，也有等學生開完到，一直到隔天23日清晨，這是本來就應該做的，復健的路恐怕很長，23日傍晚跟家長會長又帶慰問金探視。

跳樓的劉姓男學生阿姨說，姪子從小個性溫和，碰上3個為虎作倀的同班同學，每日不斷對他進行言語上的欺凌、惡作劇、嘲諷的內容從姪子的身體、外型、連父母的職業，甚至在全班面前指控她姪子：「你爸爸有AIDS，所以才會生出你這個AIDS GAY！」也會對他有肢體上霸凌。

劉姓學生的阿姨表示，每個人在求學過程中，或多或少都有過類似經歷，但也並不代表人人都有具備自我療傷及自我防禦的能力。姪子早已向班導師多次發出求救信號，希望老師能為此主持公道、說明始末，導師卻說：「這種事就算你媽媽來學校，老師也沒辦法處理。」

校長林百脩表示，關於保險一事，是家長會長本身是學法律相關，從事金融方工作，才好心提醒若寫「墜樓、霸凌」可能會發生拒絕理賠情形，提醒是善意，也沒有說連警察筆錄都要改。

雙十國中昨天已召開第一次霸凌會議，但受害學生仍在醫院開刀，沒法到場陳述。這四名學生本來是好朋友，也會互相到對方家中玩，但國三人際關係發生變化，老師表示，這起案件有持續輔導，想到畢業在即，希望同儕之間能化解問題，劉姓學生有提到被踢出同儕的群組...等問題。

校長林百脩表示，今天上午警方有再到學校進一步了解、製作筆錄，會再召開第二次霸凌會議，要等劉姓學生稍微恢復後，能返校自述才能持續了解完整狀況；若劉姓學生一直無法康復出院，調查小組也有校外人士，會去醫院了解狀況。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台中市一所國中14歲男學生22日上午疑似課業與人際問題，從學校4樓墜落地面，警消...
台中市一所國中14歲男學生22日上午疑似課業與人際問題，從學校4樓墜落地面，警消到場時他雙腳骨折變形、意識清楚，家屬今天在爆料公社貼出男學生跳樓真相是「校園霸凌」問題。圖／取自網路
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台中市一所國中14歲男學生22日上午疑似課業與人際問題，從學校4樓墜落地面，警消...
台中市一所國中14歲男學生22日上午疑似課業與人際問題，從學校4樓墜落地面，警消到場時他雙腳骨折變形、意識清楚，家屬今天在爆料公社貼出男學生跳樓真相是「校園霸凌」問題。圖／取自網路
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