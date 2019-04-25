影／神棍誆老嬤「一年份平安」 竟要掏現金80萬祈福

2019-04-25 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



苗栗一名八旬陳姓老婦車禍後身體狀況差，聽信私人廟壇神棍說詞，透過作法事、超渡、買符咒等祭改，只要花80萬元就可以保佑她「一年份的平安」，陳不疑有他到銀行提領，被機警行員與警方勸阻，「會恐嚇你、跟你要錢，不是真正的正神」，一語點醒陳婦，及即將80萬元現金存回帳戶。

上周三，八旬的陳姓老婦到苗栗的台銀頭份分行提領現金，機警行員發現陳婦一次提領金額高達80萬元，且說要做法事、買符咒用，加上婦人獨自騎機車，擔心身懷巨款有危險，通報警方到場。

保七總隊第一大隊員警李添寶、葉志宗上前關心，陳婦說自己年邁高，加上車禍後身體狀況不佳，擔心連累家人，聽信友人介紹苗栗一處私人廟壇，通靈人士能幫她祭改祈福，需做法事、超度與買符咒，「我只要花80萬元，就可以保一年份的平安」，還請警察不要為她擔心，她可以自己騎車回家。

員警一聽「花80萬元天價祈福」直覺有異，勸陳婦祈求全家平安、身體健康，最重要的是心誠則靈，絕對不用花這麼多錢；台銀經理徐美惠坐在陳婦身旁說明，這80萬元是陳婦多年來存下來的養老金，花錢消災解厄這些說法是神棍的詐騙手法，千萬別上當。