台南男子當前妻小孩面跳海 遺體尋獲

2019-04-25 11:39 中央社 台南25日電



台南李姓男子23日深夜和前妻、小孩在四草大橋看海景疑想復合，卻和前妻發生爭吵，李男當著前妻和小孩的面跳海，遺體今天在四草大橋北側海中被尋獲，將報請台南地檢署相驗。

台南市消防局人員指出，38歲李男遺體今天上午9時在四草大橋北側400公尺的海中被發現，家屬已趕往認屍，確認身分。

李男23日晚上和前妻各騎著一輛機車載著2名小孩，用餐後到銜接安南區及安平區的四草大橋看海景，李男疑想復合，卻和前妻發生爭吵，李男竟當著前妻和小孩的面，從橋上跳海。

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