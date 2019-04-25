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影／男子裝新監視器 赫見鄰居沐浴遭兩男輪流偷窺

2019-04-25 10:49聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

新北市永和區一名民眾日前安裝監視器，才發現鄰居遭兩名男子，在一個禮拜內輪流偷窺，但因兩名男子僅以目視偷窺，依現行法律規定，偷窺僅能使用社會秩序維護法處置，讓這位民眾十分無奈。

永和警方表示，一名民眾報案指出，他本月新安裝了一台監視器，卻於21日錄到一名中年男子，於晚間9時許，拿著板凳偷窺鄰居浴室；昨（24）晚間12點，又錄到另名年約20歲的男子，也站在鄰居的浴室窗前偷窺。

警方指出，由於涉嫌犯案的兩名男子皆僅以目視方式偷窺，並無使用任何工具或設備，沒有觸犯妨害秘密罪，依法只能以社會秩序維護法83條、最高裁處6千元罰緩。

新北市永和區一名男子報案表示，他近日安裝了新監視器後，才發現鄰居沐浴時，遭兩名男...
新北市永和區一名男子報案表示，他近日安裝了新監視器後，才發現鄰居沐浴時，遭兩名男子輪流偷窺。記者柯毓庭／翻攝
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新北市永和區一名男子報案表示，他近日安裝了新監視器後，才發現鄰居沐浴時，遭兩名男...
新北市永和區一名男子報案表示，他近日安裝了新監視器後，才發現鄰居沐浴時，遭兩名男子輪流偷窺。記者柯毓庭／翻攝
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