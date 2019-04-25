影／男子裝新監視器 赫見鄰居沐浴遭兩男輪流偷窺

2019-04-25 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市永和區一名民眾日前安裝監視器，才發現鄰居遭兩名男子，在一個禮拜內輪流偷窺，但因兩名男子僅以目視偷窺，依現行法律規定，偷窺僅能使用社會秩序維護法處置，讓這位民眾十分無奈。

永和警方表示，一名民眾報案指出，他本月新安裝了一台監視器，卻於21日錄到一名中年男子，於晚間9時許，拿著板凳偷窺鄰居浴室；昨（24）晚間12點，又錄到另名年約20歲的男子，也站在鄰居的浴室窗前偷窺。