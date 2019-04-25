影／8年級生失業車內燒炭 誤踩油門 安全氣囊爆開

2019-04-25 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市8年級生李男今晨5時許，自駕車輛撞擊2輛路邊停車車輛，警消馳抵發現右前乘客座腳踏墊有燃燒中的炭盆，李趴在方向盤上意識不清，撞擊力道猛烈，安全氣囊爆開，所幸送醫後無礙。警方初步調查，李男疑待業中情緒低落，但現場未發現遺書，進一步車禍原因尚待釐清。

今晨5點50分，台中市大雅區民生路三段一輛黑色休旅車TOYOTA WISH從社口往大雅方向行駛，經過191巷口忽然衝撞路旁2輛路邊停車車輛，撞擊力道猛烈，黑色休旅車車頭右側嚴重毀損、保險桿掉落。

警消馳抵，發現車內濃煙密布，李姓駕駛(26歲)意識昏迷趴在方向盤上，安全氣囊爆開，消防人員發現右前乘客座腳踏墊擺放一具炭盆，裡面還有燃燒中的木炭，趕緊將李男救出送清泉醫院，今早轉送沙鹿光田醫院，已無生命危險。

警方初步釐清，李男疑因待業心情不佳，但車內未發現遺書，進一步車禍原因尚待釐清，不排除李男涉及公共危險罪嫌函送法辦。

警方調閱監視器拍下，李男所駕車輛行進中忽然撞擊路旁2輛車輛，造成張姓與黃姓車主左側車身鈑金凹陷、刮傷，事後車損將由李男與2名車主調處。