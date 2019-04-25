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蘆洲國民運動中心鷹架倒塌 1工人無生命跡象

2019-04-25 10:43聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市蘆洲區蘆洲國民運動中心上午進行籃球架懸吊拉桿更換作業時，鷹架突然不穩整個倒塌，造成在上方作業的2名工作人員直接從7樓墜落到5樓平面，其中1人當場骨折失去呼吸心跳，目前已緊急將2人送往淡水馬偕醫院急救中。

2名皆為37歲的男性作業人員，上午9點30分在蘆洲國民運動中心5樓的籃球場進行懸吊式籃球架的更換作業時，因現場架設高達3層樓的鷹架突然不穩整個傾倒，造成在上方作業的2人直接從近10公尺高摔落，其中1人當場失去生命跡象。

目前救護人員已經緊急將2人皆送往淡水馬偕醫院急救，警方也已介入調查，要釐清事故發生原因。

2名工人上午進行籃球架更換作業時，不慎從高處跌落。圖/翻攝自新北市政府網站。
2名工人上午進行籃球架更換作業時，不慎從高處跌落。圖/翻攝自新北市政府網站。
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淡水馬偕醫院

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