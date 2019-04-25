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婚戒和婆婆想念母親的珍藏記憶被偷 桃警24小時找回

2019-04-25 10:29聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市平鎮區一處透天厝住家昨天凌晨遭竊，損失價值約300萬元的珠寶、首飾、古物，不只是婆婆懷念母親的收藏品，還有媽媽想留個孩子的傳家與美麗的回憶。

一家人雖報案但是原本不抱希望，又難捨母親節前幾乎所有和母愛有關的珍藏被偷個精光。沒想到警方不到24小時逮到涉案的男子，還追回約80%的失竊物，女主人在家接到認領電話通知，喜極而泣，因為警方幫全家找回以為會永遠失落的記憶，家人還到警政署「署長室（NPA）」留話，感謝平鎮警分局、宋屋派出所全體員警不眠不，用心休找回被偷的寶貴物品。

桃市警局長陳國進及警友會宋屋站長宋連福，也在24日傍晚親赴宋屋派出所頒發破案獎金，慰勞快速破案的有功員警，局長陳國進也鼓勵員警再接再厲持續打擊犯罪，維護民眾財產安全，而做案的游男訊後除依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦外，並持續追查游男其他不法案件，以釐清案情。

透天厝女屋主在「署長室（NPA）」留話,表示員警一直跟他們保持連絡和報告辦案進度，但一開始家人還是覺得遙遙無望，「婆婆很傷心整晚都沒休息，那些失竊的是她ㄧ輩子的回憶及對她已過世母親的念想，我們都很難過...」。

竊賊也投資屋主夫妻的結婚戒指，兩人到派出所致謝時，妻子提到婆婆的感受，還有夫妻婚戒被偷剛開始嚴重失落的心情，還是忍不住哭了起來，尤其當時一想到母親節快來了，更難過。

宋屋派出所副所長李坤龍表示，，一名男子24日凌晨趁屋主熟睡，闖進屋裡竊取價值約值300萬元的珠寶財務後逃逸，屋主直到下班回家才發現遭竊趕緊向平鎮警方報案。警方隨即成立專案小組追緝，案發不到24小時在一家修車廠逮捕陳姓竊嫌，還在陳的車裡找回80%失竊物，包刮女主人的結婚戒指，如果以受理報案時間計算，警方10個多小時逮捕竊嫌。

警方找回80%的失竊物。記者鄭國樑/翻攝
警方找回80%的失竊物。記者鄭國樑/翻攝
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警方在修車廠逮捕竊嫌。記者鄭國樑/翻攝
警方在修車廠逮捕竊嫌。記者鄭國樑/翻攝
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屋主老太太感謝警方找回珍藏，也找回她對母親美麗的回憶。記者鄭國樑/翻攝
屋主老太太感謝警方找回珍藏，也找回她對母親美麗的回憶。記者鄭國樑/翻攝
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家屬在署長室NPA留話感謝。記者鄭國樑/翻攝
家屬在署長室NPA留話感謝。記者鄭國樑/翻攝
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屋主夫妻結婚對戒也找回來了。記者鄭國樑/翻攝
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警方不到24小時破案。記者鄭國樑/翻攝
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桃園市警局局長陳國進（左）頒破案獎金和茶葉慰勞員警。記者鄭國樑/翻攝
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婆婆結婚珠寶

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