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婦人不明原因落水 消防隊清晨救起無生命跡象

2019-04-25 09:38聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣消防局今天清晨6時許，接獲民眾報案，嘉義縣太保市後庒附近水塘發現民眾落水，太保消防分隊到場後立即將落水婦人打撈上岸，已明顯死亡無生命跡象，事故及死亡原因仍待檢警調查、相驗。

附近民眾表示，該落水者疑是昨天家人向警方報失蹤的48歲楊姓婦人。楊婦有殘障手冊，近期心情憂鬱，昨天向家人表示要外出拜拜，昨天家屬向警方報案後還沿路尋找，沒想到一去不復返。

嘉義縣消防局今天行程將落水楊姓婦人救上岸，已無生命跡象。 記者卜敏正／翻攝
嘉義縣消防局今天行程將落水楊姓婦人救上岸，已無生命跡象。 記者卜敏正／翻攝
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