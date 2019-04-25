婦人不明原因落水 消防隊清晨救起無生命跡象

2019-04-25 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣消防局今天清晨6時許，接獲民眾報案，嘉義縣太保市後庒附近水塘發現民眾落水，太保消防分隊到場後立即將落水婦人打撈上岸，已明顯死亡無生命跡象，事故及死亡原因仍待檢警調查、相驗。