影／騎士與壯男對望後閃神自撞 網友笑翻狠酸

2019-04-24 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣仁愛鄉台14線人止關段昨發生機車騎士自撞隧道事故，該騎士雖全身多處受傷，所幸性命無礙；但其自撞過程遭後方車輛行車記錄器全程拍下PO網，受傷騎士和路過機車因此恐吃罰單，還笑翻一票網友。

有民眾在臉書「爆笑公社」PO出一段行車紀錄器畫面，1名沒戴安全帽的機車騎士行駛山區彎道，但在準備進入明隧道前，出現另名未戴安全帽騎士，隧道內兩人對上眼，右側騎士竟閃神自撞路旁水泥柱，人車噴飛，嚇到用路人停車查看。

而因影片中兩人都沒戴安全帽，且行駛山路卻不專心，更疑因彼此「確認過眼神」釀事故，笑翻網友「平頭壯男還是有吸引力的，讓人目不轉睛」、「忍不住倒帶看了好多次」等，但也有人狠酸「是要證明頭比牆壁硬嗎」、「我給87分，很好！」

但也有不少人關心自撞男子的狀況，警方表示，該事故地點確實就在台14線埔霧公路人止關第1座明隧道，而昨下午2時許獲報後，警消就隨即到場處理，而該男子頭部和全身多處撕裂傷或擦挫傷，送台中榮總埔里分院救治後，性命無礙。