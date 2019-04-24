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影／騎士與壯男對望後閃神自撞 網友笑翻狠酸

2019-04-24 15:39聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣仁愛鄉台14線人止關段昨發生機車騎士自撞隧道事故，該騎士雖全身多處受傷，所幸性命無礙；但其自撞過程遭後方車輛行車記錄器全程拍下PO網，受傷騎士和路過機車因此恐吃罰單，還笑翻一票網友。

有民眾在臉書「爆笑公社」PO出一段行車紀錄器畫面，1名沒戴安全帽的機車騎士行駛山區彎道，但在準備進入明隧道前，出現另名未戴安全帽騎士，隧道內兩人對上眼，右側騎士竟閃神自撞路旁水泥柱，人車噴飛，嚇到用路人停車查看。

而因影片中兩人都沒戴安全帽，且行駛山路卻不專心，更疑因彼此「確認過眼神」釀事故，笑翻網友「平頭壯男還是有吸引力的，讓人目不轉睛」、「忍不住倒帶看了好多次」等，但也有人狠酸「是要證明頭比牆壁硬嗎」、「我給87分，很好！」

但也有不少人關心自撞男子的狀況，警方表示，該事故地點確實就在台14線埔霧公路人止關第1座明隧道，而昨下午2時許獲報後，警消就隨即到場處理，而該男子頭部和全身多處撕裂傷或擦挫傷，送台中榮總埔里分院救治後，性命無礙。

仁愛警分局則表示，經查閱影片中的傷者和另名機車騎士行經台14線73.45公里人止關附近時，明顯均未戴安全帽，針對這部份也將依「道路管理處罰條例」規定製單舉發，同時也呼籲用路人行駛山區道路務必小心慢行，且遵守交通規則。

影片中的兩人都沒戴安全帽，還疑因彼此「確認過眼神」才自撞，笑翻網友，也有人狠酸。...
影片中的兩人都沒戴安全帽，還疑因彼此「確認過眼神」才自撞，笑翻網友，也有人狠酸。圖／翻攝自「爆笑公社」
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影片中的兩人都沒戴安全帽，還疑因彼此「確認過眼神」才自撞，笑翻網友，也有人狠酸。...
影片中的兩人都沒戴安全帽，還疑因彼此「確認過眼神」才自撞，笑翻網友，也有人狠酸。圖／翻攝自「爆笑公社」
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影片中的兩人都沒戴安全帽，還疑因彼此「確認過眼神」才自撞，笑翻網友，也有人狠酸。...
影片中的兩人都沒戴安全帽，還疑因彼此「確認過眼神」才自撞，笑翻網友，也有人狠酸。圖／翻攝自「爆笑公社」
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機車騎士台中榮總

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