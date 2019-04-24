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疑釣魚失足落海 7旬釣魚翁陳屍鼻頭岸際

2019-04-24 11:59聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

新北市消防局今上午近10時接獲緊急救援任務，疑似釣客落海，隨即派遣4車援馳，趕抵台2線84.1公里處救援，海巡第二岸巡隊也出動3車6人也到場協助，撈獲70歲王姓釣客，救起時已明顯死亡，已聯繫家屬。

初步了解，王姓釣客家住汐止，疑似釣魚失足才會落海，事發原因有待進一步釐清。

王姓釣客家住汐止，疑似釣魚失足才會落海，事發原因有待進一步釐清。圖／第二岸巡隊提...
王姓釣客家住汐止，疑似釣魚失足才會落海，事發原因有待進一步釐清。圖／第二岸巡隊提供
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