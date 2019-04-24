客運司機邊開車邊滑手機 與女乘客起爭執鬧上警局

2019-04-24 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園客運135號公車司機，邊開車邊滑手機，孫姓女乘客制止，結果司機竟回答是在跟公司回報訊息。雙方為此爆發口角爭執鬧上警局，司機稱雙方是為了悠遊卡儲值不足繳費問題起爭執，桃園客運指出，調閱監視器發現司機只花2秒使用手機。

事後雙方雖未提告訴，司機在公車駕駛時，有使用手機情形，孫女也拍攝影帶提供警方佐證，警方將依違反道路交通管理處罰條例第31-1條規定，依法告發公車司機。

網友在爆料公社po文指出，桃園135號公車邊開車邊玩賴！上前制止結果司機回答他是在跟公司回報消息！網友打電話到桃園客運，但他們的回應是，因為司機必須要跟公司回報，所以必須使用手機，並堅稱他們調閱監視器司機只花兩秒使用手機。

網友說！期間司機跟她爆發口角，並把她拘留在車上不讓下車，她直接報案處理等到警察來，她整整被關在車上30分鐘。