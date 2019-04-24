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基隆正濱漁港氨氣外洩 陸籍漁工受困救出不冶

2019-04-24 10:47聯合報 記者游明煌╱即時報導

停放在基隆市正濱漁港一艘漁船「凱聖7號」，今天上午發生因氨氣外洩，江姓大陸籍漁工受困船艙內，情況危急，岸巡及消防人員獲報趕至，將人救出船艙送醫，意識模糊，送醫院搶救至近11時不治。

海巡第二岸巡隊指出，今天上午10時左右，正濱籍漁船「凱聖7號」，因冷氣的冷媒外洩，造成氨氣外洩，江姓大陸籍船員受困船艙內，當時情況危及，海巡及岸巡人員趕至處理，救出送救護車送往部立基隆醫院搶救。江男被救出時意識模糊，目前正在搶救中。

第二岸巡隊表示，原先以為是船艙漏水，後來確認是氨氣外洩，事故原因已調查處理中。（影片由第二岸巡隊提供）

基隆市正濱漁港一艘漁船凱聖7號，今天上午發生因氨氣外洩，江姓大陸籍漁工受困船艙內...
基隆市正濱漁港一艘漁船凱聖7號，今天上午發生因氨氣外洩，江姓大陸籍漁工受困船艙內，救出送醫。記者游明煌／翻攝
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基隆市正濱漁港一艘漁船凱聖7號，今天上午發生因氨氣外洩，江姓大陸籍漁工受困船艙內...
基隆市正濱漁港一艘漁船凱聖7號，今天上午發生因氨氣外洩，江姓大陸籍漁工受困船艙內，救出送醫。記者游明煌／翻攝
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基隆海巡漏水

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