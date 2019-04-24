影/自由行上海客集體一氧化碳中毒 疑似民宿熱水器違規

2019-04-24 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



新北市消防局今清晨5時許獲報，13名陸籍來台自由行的上海旅客疑似在獨棟民宿一氧化碳中毒，27歲孫姓女子有頭暈嘔吐輕微症狀，其餘12人預防性送醫。據消防人員現場勘驗，現場一氧化碳濃度超標，高達35ppm，將依消防法開罰承工業者。

據悉，該些陸籍旅客來台自由行，預計沿途造訪台中、清境、花蓮、九份、台北等景點，並在明返程，沒想到卻在行程結束前夕，爆集體一氧化碳中毒意外，還好及早發現未釀大禍。

消防人員獲報出動5車、24員，抵達瑞芳崙頂路某獨棟民宿時，發現現場一氧化碳濃度超標，疑似洗衣間內熱水器釀禍。該肇事熱水器是戶外型熱水器，卻安裝在室內，雖有留窗戶通風，但該些陸籍旅客未特別注意要開窗，一氧化碳濃度才會飆高。

新北市消防局將依消防法開罰違法安裝熱水器的承工業者，依法得罰1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並得限期改善。

民宿內7男6女分送基隆長庚醫院、三軍醫院、署立基隆醫院，經檢查確認患者出現一氧化碳中毒現象，濃度落在9至14ppm之間，患者意識清楚，生命徵象穩定，出現頭暈、頭痛症狀，目前醫護人員給予氧氣治療，持續留院觀察。