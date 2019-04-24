台南4樓透天厝半夜火災 3人及時逃出

2019-04-24 01:29 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市安平區民權路四段一棟4樓透天厝，今天凌晨零點50分3樓起火冒煙，消防人員報據到達現場很快撲滅火勢，屋內3人及時逃生，懐疑電線走火燃燒書桌及書本。

今天零點50分台南消防局災害應變中心接獲安平民權路四段透天厝發生火災，馬上動員公園、安平及中正消防分隊前往搶救。