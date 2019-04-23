台南男子疑感情糾紛跳水 消防人員搜救中

2019-04-23 23:29 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市李姓男子疑因感情糾紛，今晚10點多在安平區四草大橋上跳水，消防人員接獲報案後出動救生艇在鹽水溪出海口展開搜救。

警方初步訪查 ，李今天傍晚和前妻到學校接孩子放學後，一起用餐過生日後，李提議到海邊散心，兩人各騎機車到四草大橋後，李和前妻起口角，李當著妻兒面前從橋面往下跳約80公尺深水面後失去蹤影。

消防局今晚約10點15分接獲報案後，出動救生艇，空拍機搜尋，但天色昏夜，增加救援困難。