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台南男子疑感情糾紛跳水 消防人員搜救中

2019-04-23 23:29聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市李姓男子疑因感情糾紛，今晚10點多在安平區四草大橋上跳水，消防人員接獲報案後出動救生艇在鹽水溪出海口展開搜救。

警方初步訪查 ，李今天傍晚和前妻到學校接孩子放學後，一起用餐過生日後，李提議到海邊散心，兩人各騎機車到四草大橋後，李和前妻起口角，李當著妻兒面前從橋面往下跳約80公尺深水面後失去蹤影。

消防局今晚約10點15分接獲報案後，出動救生艇，空拍機搜尋，但天色昏夜，增加救援困難。

自殺，不能解決難題，求助，才是最好的路。求救請打1995(要救救我)

台南男子疑感情糾紛跳水，消防人員搜救中。記者黃宣翰/攝影
台南男子疑感情糾紛跳水，消防人員搜救中。記者黃宣翰/攝影
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台南男子疑感情糾紛跳水，消防人員在水岸邊搜救。記者黃宣翰/攝影
台南男子疑感情糾紛跳水，消防人員在水岸邊搜救。記者黃宣翰/攝影
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