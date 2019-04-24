轎車煞不住 衝進火鍋店

圖／林佩均翻攝 分享 facebook

一輛轎車昨天凌晨衝入台中市潭子區一家火鍋店，所幸火鍋店已打烊，未波及顧客，車上三人也無礙。駕車的廿七歲江姓男子說，轉彎時發現煞車失靈才撞入店面，但警方不排除轉彎時車速過快釀禍，進一步調查釐清。