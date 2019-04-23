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男國中生在家燒炭亡 情緒困擾留遺書

2019-04-23 18:33聯合報 記者李奕昕╱即時報導

北市林姓男國中生下午被發現在住家燒炭自殺，警消人員獲報趕到，檢查他已無生命跡象，在桌面發現手寫遺書，向家屬初步了解，死者因情緒問題就醫服藥。

警方調查，就讀國中林姓少年（15歲）與父親及姊姊同住，今天下午4點多，姊姊驚見他在臥房燒炭急忙報案，消防隊趕到檢視遺體僵硬未送醫，警方在場發現遺書及炭盆，沒有外力介入跡象，正向家屬了解輕生原因。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

林姓男國中生被發現在住家燒炭自殺，警消人員獲報趕到，檢查他已無生命跡象，在桌面發...
林姓男國中生被發現在住家燒炭自殺，警消人員獲報趕到，檢查他已無生命跡象，在桌面發現手寫遺書。記者李奕昕／翻攝
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