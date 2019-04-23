遏止盜伐 林管處成立山友Line通報群組

2019-04-23 18:56 中央社 嘉義縣23日電



阿里山鄉豐山地區3月間發生登山客目睹10多名山老鼠背著盜伐林木下山景象等，嘉義林管處將聯合檢警等單位巡視林地，並與山友成立Line通報平台群組，遏止盜伐。

3月初，有民眾前往豐山地區石夢谷登山時，在大白天拍到10多名山老鼠身上背著木塊下山，山老鼠看到山友也不避諱；3月中旬，中華民國溪谷運動協會進行豐山地區蛟龍瀑布攀降記錄時，沿途發現數處山老鼠的行動據點，還有濫伐所遺留的木塊。

嘉義林區管理處副處長李定忠今天指出，林管處在豐山地區持續辦理貴重木清查工作，有效掌握山區情形，並運用高科技器材，例如車牌辨識系統、紅外線照相機等積極蒐證，於3月下旬加強查緝盜伐已有3件人贓俱獲成果。

李定忠表示，林管處持續結合官民力量，防範盜伐案件發生，將於4月下旬結合嘉義地檢署、警方、移民署及登山社團前往豐山地區聯合巡視可能被盜伐的林地，讓各界了解檢警等單位積極查緝盜伐決心。

李定忠說，防範山老鼠盜伐林木，近年積極與轄區地檢署、警察等單位及當地原住民合作，破獲不少盜伐案件，但在有利可圖情況下，仍無法遏止盜伐歪風，因而擴大結合民間登山團體，成立Line通報平台群組，請山友登山健行時，一旦發現可疑，立即通報，以利最短時間內進行處置措拖。