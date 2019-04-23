男子欲回家探望父母出車禍 竟成不歸路

2019-04-23 15:09 中央社 苗栗縣23日電



國道1號南下146公里處，22日深夜傳出車禍事故，林姓男子與盧姓女子被拋車外，林男當場死亡，家屬今天前往認屍，悲傷表示，林男原本要回家探望父母，竟成不歸路。

國道第二大隊造橋分隊長林鈺璿表示，昨天深夜11時許接獲通報，國道1號南下146公里，銅鑼往三義路段發生自小客車自撞外側護欄，車內1男1女以及一隻柯基犬分別被拋出車外。

銅鑼消防分隊救護人車趕抵現場，看到林男躺臥在外側車道，已經沒有生命跡象，盧女則在一旁痛苦呻吟，於是立即把傷患送往苗栗大千醫院急救，不過盧女因顱內出血傷勢嚴重，經連夜手術，還在加護病房觀察中。

國道員警指出，經抽血檢測，確認2人都沒有酒駕，勘查事故現場，不排除自小客車疑似變換車道不慎，失控擦撞外側護欄後翻覆，車輛翻滾數圈，停在外側車道，零件沿途散落長達170公尺，盧女所飼養的柯基犬也被甩出，當場死亡。

林男家屬接獲噩耗，從台中趕往苗栗認屍，悲傷的向國道員警表示，林男許久沒有回家，昨天深夜原本要回家探望父母親，不料，中途發生難以挽回的悲劇，實在讓人無法接受。

國道員警調查，肇事自小客車為租賃車輛，林男沒有駕照，盧女則是持有自小客車駕駛，意外當時是誰開車、是否繫上安全帶，以及詳細事故發生原因，都有待進一步釐清。