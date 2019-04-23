情侶喝酒起口角女受傷 醉男急診對護理人員叫囂

2019-04-23 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣一對情侶，昨天一大早喝酒時發生口角，蔡女因不小心踩到地上打破酒瓶玻璃，送醫進行包紮，沒想到喝醉的男友賴姓男子卻認為護理人員延誤對蔡女的治療，不滿的在護理站大聲叫罵，嚴重影響醫療行為及診間秩序，為避免賴男有其他暴力行為，護理人員立即向警方報案。

警方到場後了解，賴男與蔡女是情侶關係，兩人目前同居，昨天早上兩人喝酒時發生口角，蔡女向警方表示自己當時不小心踩到地上打破的酒瓶玻璃碎片，才會到急診室進行包紮，一同陪伴前往的賴男，則不滿護理人員對女友治療速度慢，開始對護理人員咆哮。

警方表示，到場後發現賴男渾身酒氣，明顯是喝醉了，於是先請賴男家人將他帶回休息，隔天再通知他到派出所進行筆錄。由於賴男在護理站叫囂，嚴重影響醫療行為、干擾診間秩序，雖現場未有破壞儀器及肢體衝突情事發生，但仍依規進行醫療暴力通報，全案依違反醫療暴力法、社秩法函送。

新竹縣衛生局表示，接下來會與該醫院的護理師會談，並蒐集監視器畫面等相關資料，釐清賴男是否有違反醫療法，若確定違法將對賴男處3萬元以上5萬元以下罰鍰。