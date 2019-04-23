疑轉彎剎車失靈 小客車撞入店家

2019-04-23 12:17 中央社 台中23日電



27歲江姓男子今天凌晨駕車行經台中市潭子區中山路一段時，疑因轉彎時剎車失靈，小客車直接撞入路旁店家，幸無人受傷，警方依法偵辦。

台中市豐原警分局上午表示，江姓男子今天凌晨1時36分，駕駛車輛行經潭子區中山路段，轉彎時疑因剎車失靈，車輛直接撞入路旁店家，鐵捲門和鋁門窗全部撞破，車禍現場玻璃碎片散落滿地。

警方指出，江姓男子施行酒測值，沒有喝酒，現場無人受傷，依照一般車禍財物損失案件偵辦。