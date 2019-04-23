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透天厝暗夜竄濃煙 疑電線走火 屋主人在國外

2019-04-23 10:41聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市鳳山區文衡路透天厝，今天凌晨12點多，透天厝竄出濃濃黑煙，消防局出動鳳山、五甲等分隊前往，現場是路口三角窗位置，透天厝屋主不在家，現場疑一樓電線走火，燒毀樓梯間的單車、雜物等，濃煙從隔壁3樓竄出。消防人員經現場民眾了解透天厝格局後，展開搶救，好在屋內沒人，幸未釀成傷亡。

鄰居緊急打電話聯絡屋主，吳姓屋主人在國外，屋主家屬到現場協助警消人員，現場起火原因疑似電線走火，詳細原因仍待消防局火調科調查。

高市鳳山區文衡路透天厝，今天凌晨12點多，透天厝竄出濃濃黑煙。記者劉星君／攝影
高市鳳山區文衡路透天厝，今天凌晨12點多，透天厝竄出濃濃黑煙。記者劉星君／攝影
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高市鳳山區文衡路透天厝，今天凌晨12點多，透天厝竄出濃濃黑煙。記者劉星君／攝影
高市鳳山區文衡路透天厝，今天凌晨12點多，透天厝竄出濃濃黑煙。記者劉星君／攝影
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